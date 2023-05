Lev

Až do neděle se vyhýbejte závažným finančním a investičním rozhodnutím, protože by vás to přišlo draho. Nespoléhejte se na svůj instinkt, prostě se nenechte k ničemu přemluvit. Nic drahého nekupujte a nepodepisujte závažné dokumenty a smlouvy.