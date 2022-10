Problémy přišly vloni nečekaně. „Prostě jsem padla do bezvědomí, byla to kolika. Pak mi zjistil v pravé ledvině nádor, doporučili mi operaci laserem. Hned jsem kývla, i když jsem se bála. Vysvětlili mi, že je to šetrná metoda operace,“ říká Jana Černošková.

Netrvalo ani půl roku, a další nádor se objevil v její levé ledvině. Ani tentokrát seniorka neváhala, a šla pod laser v novojičínské nemocnici. „I tentokrát mi operaci provedli bezprostředně, a opět mě uklidnili, že jsem se ani tolik nebála,“ vzpomíná.

Druhá operace byla delší

Druhý zákrok nejmodernější metodou podstoupila letos v červenci. „První trval dvě a půl hodiny, druhý už čtyři hodiny. S přípravou to bylo ještě více času,“ popisuje někdejší šéfka účetních a ekonomů v tamní výrobně vánočních ozdob.

délka: 01:24.78 Video Video se připravuje ... Takhle operuje robot Da Vinci v nemocnici v Novém Jičíně. Karel Janeček

Dnes veškeré problémy s ledvinami vymizely. „Je i velice příjemné, že nemáte po robotovi žádné jizvy, což je především pro mladší ženy velké plus, aby se mohly v plavkách ukazovat na pláži. Mám jen čtyři takové dírky po operacích. Robot mi zachránil život a ani na mě nenadělal tolik škody,“ směje se.

V Nemocnici AGEL Nový Jičín provedl dosud dva tisíce výkonů robotickým systémem Da Vinci.

Primář řídí robota

Jak operace robotem funguje? Primář Jan Novák z onkologického oddělení ovládá robotická ramena na dálku přes počítač. „Všechny počítačové systémy robotu jsou propojené optickými kabely a operující lékař si sám ovládá miniaturní kameru i jednotlivé operační nástroje. Tím se z dvourukého chirurga stává chirurg čtyrruký, což je společně s 3D zvětšeným obrazem zásadní výhodou robotického systému,“ vysvětlil Jan Novák.

Protože pacientů s různými obtížemi přibývá, chtějí v nemocnici získat příští rok nový robotický systém. „Mohli by ho využívat taktéž krční lékaři, případně chirurgové,“ uvedl Jan Novák.

Operace bývají náročné

„Stejně, jako v případě pacientky Jany Černoškové, jsou naše operační zákroky velmi náročné. Proto, že jsou nádory jenom těžko přístupné, přičemž je nahrazujeme obvykle protézami. Takže musíme i pečlivě vše plánovat,“ dodává Jan Novák.