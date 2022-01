S takovými netypickými jmény jako je Erna, Gertruda, Ingeborga, Elfrýda i Elfrieda, Philoména, Andělín, Gerhard, Leonhard, Ditmar a další se stále ještě setkáme v oblasti zvané Prajzská. Jde o pozůstatek německého charakteru Hlučínska a okolí. I to má ale jeden unikát. Jméno Edeltrudis, jehož nositelka je jedinou v Česku.

Podle webu kdejsme.cz je vidět, že nikde jinde v zemi taková jména, až na pár odstěhovaných jedinců, nejsou. Prajz je odvozeno z německého slova Preußen, česky Prusko. Nicméně i na Hlučínsku pomalu mizí, jejich nositelé patří ke starší generaci.

Hildegarda Tučková (88) už přes 40 let bydlí v Ostravě. Na svoje jméno je prý celý život naštvaná. Hildo se jí nelíbí a Gardo brala jako posměšek „Tady to bylo ještě horší než na Hlučínsku, kde jsem vyrůstala a kde jsou na poněmčená jména zvyklí. Když jsem se představila, koukali na mě jako na zjevení,“ podotkla bývalá účetní.

Jméno se jí měnilo

Co teprve Edeltrudis Plačková (89), která netypické křestní jméno má jako jediná v republice! „Celý život jsem vysvětlovala, kde jsem přišla k tak podivnému jménu,“ uvedla. To se jí navíc měnilo v čase. Narodila se v Kobeřicích jako Edeltrudis. Pak z ní byla Edeltraud, za pár let Edeltruda, v roce 1953 Edltruda, tedy z Edel se stalo Edl, v 60. letech ji napsali jako Gertrudu, po revoluci jako Edeltrudu a nakonec z ní udělali opět Edeltrudis.

„Na tu poslední změnu prababička nadávala nejvíc. Sem tam si však dělala i legraci z mámy, že musela složitě studovat, aby měla u jména titul DIS, zatímco ona to má bez práce,“ vylíčil pravnuk Adam Filák.

Když se Edeltrudis ptala rodičů, kdo jí to jméno dal, tak se její táta Augustin prokecl: „Na šak to było meno jakešik kralovny.“ Její manžel byl pro změnu Heinrich, z něhož po válce udělali Jindřicha.

I Masaryk měl syna Herberta

Podle historika hlučínského muzea Jiřího Nemináře byla oblast až do roku 1920 součástí Německa a zdejší obyvatelé neměli zcela vyhraněnou identitu. „Německá strana je považovala za Němce, česká za Čechy. Proto zde po druhé světové válce proběhlo vysídlení jen v minimální míře a původní obyvatelstvo zde na rozdíl od zbytku českého pohraničí zůstalo,“ vysvětlil Neminář.

Německý kulturní vliv se promítl mimo jiné právě do křestních jmen, která lidé dávali dětem ještě dlouho po válce. „Mohlo jít o skrytou deklaraci německého smýšlení, o prostou zálibu v německé kultuře nebo jen o pokračování rodinné tradice. Divně, nepůsobila, zde byla přirozená. Koneckonců i Masaryk měl syna Herberta,“ dodal historik.

Tato jména s válečnou generací postupně mizí nebo byla počeštěna. Ze Siegfriedů se stali Vítězslavové a z Elisabet Elišky. „V malé míře tradice německých pokračuje. Některé děti je dostanou třeba po prarodičích,“ dodal Neminář.

VIDEO: Přechylování nevyjadřuje vlastnictví, odmítá lingvista. délka: 24:08.71 Video Přechylování nevyjadřuje vlastnictví, odmítá lingvista. „Přispívá k ekonomičnosti vyjadřování,“ říká redakce Blesk