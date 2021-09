„Uzavřeli to v okruhu 600 metrů. Zřejmě ji našli v místě, kde se dělá most přes Porubku,“ vylíčila jedna z obyvatelek ulice s tím, že vraceli i seniory, kteří si chodí pro oběd do fakultní nemocnice.

„Z důvodu nalezení nevybuchlé munice je v současné době uzavřena část Ostravy-Poruby, takzvaná stará Poruba. Probíhá evakuace osob z rodinných domů, školských zařízení, a to v rozsahu 600 metrů od nálezu. Evakuována bude také část Fakultní nemocnice Ostrava,“ potvrdila mluvčí Pavla Jiroušková.

Podle zprávy z úřadu se čeká na zneškodnění bomby. „Je to záležitost maximálně několika hodin. O ukončení evakuace vás budeme informovat,“ uvedl místní úřad.

VIDEO: Exploze letecké pumy za Velkou Bíteší: Evakuovali kvůli ní 1300 lidí.