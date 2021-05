„Nejen rychlá reakce policistů, ale i díky zdravotnickému vybavení se kolegům podařilo obnovit mužův srdeční oběh,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Bělunková.

Hlídka nezjistila u cyklisty žádná viditelná zranění, jen že nedýchá. Ihned zahájili masáž srdce, kterou podpořil defibrilátor a vydrželi s ní až do příjezdu zdravotníků. „Ti si seniora ihned převzali do péče a převezli do nemocnice,“ dodala mluvčí.

VIDEO: Ty to zvládneš - projekt, který učí, jak zvládnout první pomoc.