Býk

Bez přehnaných emocí si vyslechněte, co si o vašich smělých životních plánech myslí starší člověk, kterého si vážíte. Udělejte pak přesně to, co vám poradí, i kdybyste si mysleli, že to není to pravé. Už na začátku příštího měsíce mu dáte za pravdu.