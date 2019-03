Beran

Odpouštíte jen málokomu, a proto se nedivte, že k vám mají mnozí lidé určitý odstup. Nicméně to nemyslíte smrtelně vážně. Ti, co vás znají, vědí své. Kamarádské vztahy vám nejsou cizí a rádi pomůžete. To se týká především profesních záležitostí.