Šestnáct metrů vysokou jedli bělokorou starou přibližně 70 let naložil sehraný tým na čele s vozkou Tomášem Šuterou. Na místo určení dorazili po čtyřech hodinách. Během nich se zastavili ještě v brněnských čtvrtích Líšeň a Židenice. Největší díl práce odvedli hnědáci Baron a Kaštan.
„Na podobné věci jsou zvyklí, pracují v lese. Cesta proběhla bez problémů, jen jsme tentokrát přijeli do centra z jiném směru od Moravského náměstí,“ popsal Šutera. Mezi opory jeho týmu spolupracovníků patří i dcera a vnuk (11).
„Takže se dá říct, že jsme mezigenerační i rodinný tým,“ usmíval se vozka, který sklízel uznání od záplavy diváků. Z Bílovic do Brna dovezl vánoční strom už po osmé.
Od starosty Bílovic převzal slavnostní glejt o předání jedličky brněnský primátor Jakub Hruška. „Cesta vánočního stromu z Bílovic do Brna je významnou tradicí, která už více než 100 let spojuje obě místa a připomíná příběh Rudolfa Těsnohlídka. Těší mě, že se lidé každoročně scházejí, aby strom společně vyprovodili na jeho cestu," svěřil se starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček.
Posledního dílu práce se ujal autojeřáb, který za nadšeného potlesku přihlížejících usadil vánoční strom na připravené místo. Letošní jedle se na náměstí Svobody slavnostně rozsvítí v pátek 27. listopadu v 17 hodin. Nazdobení by měly zajistit Technické sítě Brna během pondělí a úterý.