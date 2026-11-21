Amatérští nadšenci, kteří zlatý poklad objevili, spolupracují s Masarykovým muzeem v Hodoníně. „Jde o jedinečný soubor vlasových spirál, který se našel loni na podzim. Z taktických důvodů lokalitu neuvádíme, protože oblast dále mapujeme,“ upozornil kurátor výstavy Jaromír Šmerda.
„Lokalita zjevně nevydala všechna svoje tajemství a chceme ji dál pečlivě prozkoumat. Máme radost, že se o cenný nález můžeme podělit s veřejností, že patří nám všem. Ne vždy se tak stane,“ svěřil se. Prozrazeno je pouze tolik, že šlo o pole na Hodonínsku.
Celý soubor váží 280 gramů má obsahem 85 procent zlata. Artefakty mají různou velikost, konce jsou podélně zkroucené nebo omotané dalším drátkem a některé spirály jsou do sebe vzájemně provlečené. Tři drobné zlomky bronzu a fragmenty keramického dna potvrzují, že poklad byl původně uložen v nádobě, kterou v průběhu staletí rozbila orba.
Nález prošel náročným očistným procesem. Ukrýval se totiž v blocích hlíny, pečlivé očisty se museli ujmout odborníci v laboratořích Archeologického ústavu Akademie věd. Výsledek je fascinující.
Komu poklad patřil?
Pro to, komu poklad patřil, jsou tři hypotézy. Zlatý šperk mohl patřit do majetku nejvyšších společenských vrstev - kmenových vůdců. „Druhá možnost se týká obchodních vztahů, třeba kupce, který se pohyboval kolem jantarové stezky. Třetí variantou je náboženský rituál, neboť v době bronzové platil kultovní rituál uctívání slunečního božstva,“ popsal kurátor.
Při péči o zlatý nález spojily síly Jihomoravský kraj a Akademie věd ČR. Unikáty jsou k vidění do 29. listopadu, pak se vrátí do bezpečí v depozitu. „Pokud se objeví další zajímavé nálezy ze zkoumaných lokalit, můžeme vše propojit a v budoucnu je znovu představit veřejnosti,“ slíbil Šmerda.