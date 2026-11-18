„Brno je druhé největší město v České republice. Kousek od náměstí, kde se konají vánoční trhy, jsem narazil na zajímavou světelnou instalaci,“ napsal k videu, které rychle nasbíralo tisíce lajků.
„Jsem v Brně a nacházím se uvnitř něčeho, co vypadá jako osvětlený vlak. Co to má znamenat? To vlastně nevím, ale jediné, co vím, je, že procházím tímhle docela parádním místem. A když dojdete až úplně dopředu, opravdu to vypadá jako osvětlený vlak,“ dodal.
Instalaci pak doporučil také svým sledujícím. „A tak se vás ptám: Už jste někdy procházeli osvětleným vlakem? Pokud ne, přijeďte do Brna!,“ doporučil Picardo.
Robert Picardo se proslavil především rolí holografického Doktora v seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager, kde účinkoval v letech 1995 až 2001. Objevil se také v několika dalších sci-fi projektech, například ve filmech režiséra Joea Danteho. Původně přitom studoval na Yaleově univerzitě medicínsky zaměřený obor, nakonec se ale rozhodl věnovat herectví.