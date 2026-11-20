„Dnes ráno (čtvrtek) jsme se dozvěděli, že zhotovitel bez našeho vědomí požádal krajský úřad o prodloužení uzavírky o devět dnů,“ řekl ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala.
Firma Eltodo nestihla práce dokončit ve smluvním termínu. „Jde o komplikaci pro řidiče i dopravní podnik, který přijal opatření na plánovanou dobu uzavírky,“ uvedla mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
Hádka o elektroměry
„Zkoušky nově instalovaných zařízení zatím nezačaly. Zahájíme je, jakmile ŘSD jako objednatel zajistí dodání a osazení elektroměrů a připojení tunelů k distribuční síti. Na bezpečné připojení a provedení potřebných zkoušek je třeba počítat s devíti dny,“ uvedl výkonný ředitel dopravní divize firmy Eltodo Petr Kovář. Všechny systémy měly být připraveny k testování 16. liistopadu.
ŘSD uvedlo, že nemá shodu s firmou na tom, kdo měl elektroměry osadit. Přesto ŘSD osazení zajistí, aby bylo možné v práci pokračovat.
Uzavírky nekončí
Zatím tak zůstanou v chodu veškerá opatření související s uzavírkou, tedy řízení křižovatek policisty či vyhrazené pruhy pro autobusy a trolejbusy v Pisárecké ulici a ulici Antonína Procházky.
„Pro nás je prodloužení uzavírky komplikace kvůli dohodnutým službám řidičů i informování cestujících, že se nevracíme k původním jízdním řádům,“ řekla za dopravní podnik Hana Tomaštíková.
Podnik musí také rychle řešit nejen služby řidičů, ale aktualizovat všechny informační kanály a vyhledávače, které byly nastavené na původní termín. V provozu tak nadále zůstávají posilové spoje linky 37 mezi Kohoutovicemi a terminálem Nemocnice Bohunice a tramvajová linka P6 z terminálu na Mendlovo náměstí. Expresní linka E56 bude nadále jezdit po odklonové trase.
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