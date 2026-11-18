Sonda na své palubě nese pozlacenou gramofonovou desku, na které jsou fotografie, zvuky přírody a pozdravy v 55 jazycích směřující k případné mimozemské civilizaci. „Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší!,“
Vzkaz namluvil v roce 1977 český fyzik Václav Otakar Kostroun (87). Jde tak o nejvzdálenější stopu našeho mateřského jazyka ve vesmíru!
Původně zkoumaly planety
Sondy Voyager 1 a 2, které jsou nejvzdálenějšími lidskými výtvory, původně vyrazily 5. září 1977 na průzkum vnějších planet Sluneční soustavy Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu.
Díky průletům kolem těchto plynných obrů však získaly takovou rychlost, že dokázaly uniknout z gravitační náruče Slunce až do volného mezihvězdného prostoru. Sondy nyní letí setrvačností rovnoměrně a přímočaře, jelikož je v prázdném prostoru prakticky nic nebrzdí.
Světelný den, tedy 25 902 068 356 kilometrů, překonala sonda Voyager 1. Voyager 2, který také nese stejnou desku, letí jiným směrem.
Spoří, nepracují
Jediným zdrojem energie pro jejich přístroje jsou generátory s plutoniem. Jejich výkon ale postupně klesá a s rostoucí vzdáleností slábne i signál, který sondy vysílají. Až nakonec úplně utichnou, poletí vesmírem dál ještě miliardy let…
„Většina vědeckých přístrojů na jejich palubách již nepracuje, hlavně kvůli úspoře energie, avšak jeden z úkolů budou plnit stále. Jsou totiž vybaveny poselstvím pro mimozemské nálezce! Má podobu pozlacené gramofonové desky, na které nechybí také pozdravy desítek pozemšťanů, včetně toho českého. Vymyslel a namluvil ho jaderný fyzik Václav Otakar Kostroun,“ říká Jiří Dušek (55), ředitel Hvězdárny a planetária Brno.
Fyzik Kostroun: Muselo to být hned
Vše se tehdy seběhlo snadno a velmi rychle. „Byl jsem tehdy ve své laboratoři na Cornellově univerzitě, když mi v červnu 1977 ve čtyři hodiny odpoledne zazvonil telefon. Kolegyně se mě zeptala, zda mám chvíli čas natočit krátký vzkaz na sondu Voyager. Měla dvě podmínky: Musí to být krátké a musí to být hned,“ vzpomíná fyzik Kostroun pro Blesk.cz a pokračuje:
„Měl jsem jen několik minut na rozmyšlenou cestou do studia v nedaleké administrativní budově. Nakonec jsem zvolil pozdrav: »Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší! Doufám, že se nakonec k nějaké jiné civilizaci dostane. Vzhledem k rozlehlosti vesmíru nemyslím, že jsme v něm jediní.«.“
Rodiče Václava Otakara Kostrouna emigrovali v roce 1949 z Československa, fyzik žije nedaleko Denveru v americkém Coloradu. Dodnes pracuje na řadě projektů v oblasti urychlování částic ve společnosti Xelera Research, kterou před 13 lety Cornellově univerzitě spoluzakládal.
Přehrají si desku mimozemšťané?
Pozlacená měděná gramofonová deska o průměru 30 centimetrů je v ochranném hliníkovém pouzdře připevněna na vnější straně mezihvězdných sond Voyager 1 a 2. Vytvořena byla v roce 1977 pod vedením astronoma Carla Sagana jako vzkaz pro možné mimozemské nálezce.
Na desce není uložena digitální informace, ale čistě analogový (zvukový) záznam – podobně jako na klasické gramofonové desce.
Proto je součástí „balení“ jehla nezbytná k přehrání. Na obalu desky byla také nanesena tenká vrstva ultračistého uranu-238, který může případnému nálezci napovědět, jak dlouho poselství putovalo vesmírem.
Co je na desce?
Deska obsahuje 115 obrazů zachycujících Zemi, krajinu, rostliny, živočichy, člověka, vědu i techniku, přibližně 90 minut hudby z různých kultur a období – od Johanna Sebastiana Bacha přes Beethovena až po tradiční hudbu z Afriky, Asie či Austrálie.
Také krátké pozdravy v 55 jazycích, včetně staré akkadštiny, jazyka nguni z jižní Afriky nebo čínského dialektu wu, vzkazy od tehdejšího generálního tajemníka OSN Kurta Waldheima a prezidenta USA Jamese Cartera. Zachyceny jsou také „zvuky Země“ jako je vítr, déšť, hrom, hlasy zvířata (velryby, ptáci), lidský smích, dětský pláč i tlukot srdce.
Deska ve vesmírném vakuu vydrží pravděpodobně déle než samotné lidstvo na Zemi.
Nápověda na obalu
Na obalu desky je návod k přehrání, diagram s polohou Slunce vůči 14 pulsarům (umožňuje určit, odkud sonda pochází a kdy byla vypuštěna) i schéma atomu vodíku jako univerzální časové a fyzikální jednotky.
Tým chtěl na desku zařadit píseň Beatles „Here Comes the Sun“, ale nepodařilo se mu získat práva od vydavatelství, a součástí obrazových dat se nestal ani přímý snímek nahé ženy a muže kvůli obavám z obscénnosti.
O válce a násilí mlčí
Kritizován byl také fakt, že deska nezobrazuje negativní stránky lidstva jako jsou války, násilí, chudoba a nemoce. Carl Sagan a jeho spolupracovníci se totiž vědomě rozhodli prezentovat pouze pozitivní a mírumilovný obraz pozemšťanů.
„Sonda bude nalezena a deska přehrána pouze tehdy, pokud v mezihvězdném prostoru existují vyspělé civilizace schopné cestovat vesmírem. Ale samotné vypuštění této lahve do kosmického oceánu vypovídá něco velmi nadějného o životě na této planetě,“ uvedl Sagan.