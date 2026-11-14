Ještě se neotevřela ani vstupní brána a už se u ní vytvořila několik set metrů dlouhá fronta. Fanoušků světa fantasy je zejména mezi mladými lidmi velké množství. Festival častokrát vnímali jako vyvrcholení svého několikaměsíčního úsilí vytvořit co nejpřesnější kostým svého oblíbeného hrdiny.
Dorazil Smíšek, Faramir i Eówyn
A co víc? S některými oblíbenými hrdiny se fanoušci mohli na místě dokonce setkat. Letošní ročník pořadatelé věnují třem výrazným výročím, a to 60 letům legendárního seriálu Star Trek, 25 letům od premiéry prvního z filmů trilogie Pán prstenů a deseti letům českého satirického seriálu Kosmo. Všechna tato díla mají na Comic Conu výrazné zastoupení.
„Měli jsme velké štěstí zejména na významné zástupce hereckého obsazení filmové trilogie Pán prstenů. Kromě Dominica Monaghana, představitele hobita Smíška, se podařilo zajistit účast australských herců Davida Wenhama a Mirandy Ottové, tedy představitelů Faramira a Eówyn. Jejich přítomnost je možná díky tomu, že oba shodou okolností pobývali v Evropě,“ uvedl za organizátory Pavel Renčín.
Ze seriálu Star Trek se letos v Brně sešli představitelé dvou seriálových lékařů, Robert Picardo a Gates McFaddenová, kteří vystoupí na společné besedě v neděli.
Seriál Kosmo
K zahraničním výročím se přidalo i deset let od premiéry českého satirického seriálu Kosmo, který na dnešní večerní besedě zastupují tvůrci i herci. Autoři seriálu kvůli účasti na Comic Conu oživili delší dobu neaktivní profil seriálu na facebooku, kde už několik týdnů zveřejňují krátká videa ze seriálu. „Překvapilo mě, jak aktuální Kosmo i po deseti letech je. Potěšila mě i odezva fanoušků na sociálních sítích, kde se objevují převážně pozitivní komentáře, lidé se k seriálu hlásí a stále se ptají, kde se dá najít,“ řekl scenárista a kreativní producent seriálu Tomáš Baldýnský.
Kdo nestihl na brněnské výstaviště dorazit v sobotu, nemusí zoufat, pavilon E bude nejbarevnější ze všech akcí na výstavišti hostit ještě i v neděli.