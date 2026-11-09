„Hlášení o požáru jsme dostali před půl jednou v noci. Kvůli rozsahu byl vyhlášen třetí stupeň poplachu a okamžitě byl zastaven provoz na ostatních kolejích,“ řekl mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
Na místo okamžitě vyjelo 15 hasičských jednotek, které se pustily do boje s ohněm, brzy bylo ale jasné, že budou potřebovat ještě další pomoc. „Vzhledem k vysoké spotřebě dýchací techniky byl na místo doposlán z Brna také protiplynový automobil k doplnění tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje zasahujících hasičů,“ pokračoval Komosný.
„Během náročného zásahu utrpěla zranění jedna členka dobrovolné jednotky, která byla předána do péče přivolané zdravotnické záchranné služby. Předběžná škoda byla vyčíslena na půl milionu korun, příčina požáru je předmětem šetření,“ dodal Komosný.