„Hlášení o požáru jsme dostali před půl jednou v noci. Kvůli rozsahu byl vyhlášen třetí stupeň poplachu a okamžitě byl zastaven provoz na ostatních kolejích,“ řekl mluvčí hasičů Štěpán Komosný.

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Ve Veselí nad Moravou hořelo na nádraží 5 odstavených vagónů, v jednom našli hasiči lidské tělo.
Zdroj: HZS JMK

Na místo okamžitě vyjelo 15 hasičských jednotek, které se pustily do boje s ohněm, brzy bylo ale jasné, že budou potřebovat ještě další pomoc. „Vzhledem k vysoké spotřebě dýchací techniky byl na místo doposlán z Brna také protiplynový automobil k doplnění tlakových lahví pro izolační dýchací přístroje zasahujících hasičů,“ pokračoval Komosný.

Tři vagóny a lokomotiva hořely v Brně na Dolním nádraží. Podle hasičů nešlo o technickou závadu.
Brno - Krimi Požár na nádraží v Brně: Hořela lokomotiva a tři vagóny
Hasičům se podařilo požár lokalizovat zhruba po dvou hodinách. „Podařilo se zabránit dalšímu šíření na okolní objekty a soupravy,“ vysvětlil mluvčí. Mezitím hasiči procházeli jednotlivé vagóny a našli lidské tělo bez známek života.

„Během náročného zásahu utrpěla zranění jedna členka dobrovolné jednotky, která byla předána do péče přivolané zdravotnické záchranné služby. Předběžná škoda byla vyčíslena na půl milionu korun, příčina požáru je předmětem šetření,“ dodal Komosný.

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V noci z 8. na 9. listopadu hořelo 5 vagónů na nádraží ve Veselí nad Moravou.
V noci z 8. na 9. listopadu hořelo 5 vagónů na nádraží ve Veselí nad Moravou.
Autor: HZS JMK