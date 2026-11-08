„Máme obrovskou radost z toho, že nová koalice rozhodla o ukončení projektu lanovky. Severští havrani a kavky tak mohou opět v klidu nocovat na tradičním místě na Riviérou,“ řekla Dana Nováková z iniciativy Černá křídla nad Brnem, která proti lanovce od počátku brojila.

Lokalita funguje jako největší jihomoravské hnízdiště těchto ptáků, kterých se do Brna slétá až 20 tisíc. Lanovka by ho podle členů iniciativy nenávratně poškodila. Bojovali proto u ní i soudně a několik sporů vyhráli.

Takto má vypadat lanovka z brnněského výstaviště ke kampusu.
Brno - Zprávy Projekt lanovky v Brně v problémech: Stopli ho ledňáčci a havrani
Město v předchozím volebním období stihlo vybudovat betonové základy lanovky poblíž multifunkční arény, které nyní podle policie nebezpečně cloní řidičům ve výhledu na přechod pro chodce. Nová vedení magistrátu tak bude muset vyřešit, co s nimi udělá.

VIDEO: Na rozdíl od lanovky z výstaviště ke kampusu, se s lanovkou u brněnské zoo nadále počítá.

Video se připravuje ...
V Zoo Brno bude jezdit téměř bezhlučná lanovka.
Zdroj: Archiv Zoo Brno
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Takto měla vypadat lanovka z brnněského výstaviště ke kampusu.
Takto měla vypadat lanovka z brnněského výstaviště ke kampusu.
Autor: MMB