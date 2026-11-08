„Máme obrovskou radost z toho, že nová koalice rozhodla o ukončení projektu lanovky. Severští havrani a kavky tak mohou opět v klidu nocovat na tradičním místě na Riviérou,“ řekla Dana Nováková z iniciativy Černá křídla nad Brnem, která proti lanovce od počátku brojila.
Lokalita funguje jako největší jihomoravské hnízdiště těchto ptáků, kterých se do Brna slétá až 20 tisíc. Lanovka by ho podle členů iniciativy nenávratně poškodila. Bojovali proto u ní i soudně a několik sporů vyhráli.
VIDEO: Na rozdíl od lanovky z výstaviště ke kampusu, se s lanovkou u brněnské zoo nadále počítá.