Zástupce pelhřimovské Agentury Dobrý den Miroslav Marek napočítal přesně 2178 přítomných. „Nejde jen o rekord, ale i památku těch, kteří za tuto zemi bojovali,“ dodal Marek. Akci uspořádal spolek Military muzeum generála Sergeje Jana Ingra z Vlkoše, a to v předstihu před Dnem válečných veteránů 11. listopadu.
„Tento projekt vznikl v rámci oslav dvaceti let fungování našeho Military muzea, které připadají na nadcházející rok. Jak už bývá naším dobrým zvykem, snažíme se realizovat akce, které atraktivní formou oslovují širokou veřejnost s hezkou myšlenkou a pomáhají přenášet historickou paměť z generace na generaci,“ vysvětlila Andrea Něničková, spoluorganizátorka akce.
Do „mozaiky“ v parku u kaple svatého Josefa se zapojily děti z mateřských, základních i středních škol z Kyjova, Vlkoše, Milotic, Vacenovic a širšího okolí, stejně jako početná veřejnost z řad rodin i seniorů. Každý při registraci obdržel balónek a od zástupců Agentury pro péči o válečné veterány vlčí mák do klopy.
Živým obrazcem Kyjov plynule navázal na místní tradici. V roce 2018 zde 2 550 účastníků sestavilo obří živou českou vlajku a už v roce 2016 necelé dva tisíce lidí vytvořily neoficiální živý mák. Akci si však tehdy nenechali oficiálně zapsat.