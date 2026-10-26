Brnotepláza, tak se jmenuje nový enzym, který může způsobit doslova revoluci ve zdravotnictví. Oproti současné celosvětově nejvíce využívané altepláze, má mnohem vyšší účinnost. Miliony lidí by tak nemusely umírat či končit s velmi vážnými následky jako invalidé.

„Zatímco altepláza dokázala rozpustit krevní sraženinu u 56 % léčených zvířat, Brnotepláza cévy zprůchodnila v 87 % případů. U lidí má altepláza účinnost pod 50 %, u Brnoteplázy se dá očekávat úspěšnost mnohem vyšší,“ zdůraznil mluvčí Masarykovy univerzity v Brně Radim Sajbot.

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Stačí jedna dávka

Nově vyvinutý enzym má přitom i další velmi významný přínos. „Zatímco altepláza, po tři desetiletí jediný schválený lék na rozpuštění sraženiny u mrtvice, se podává hodinovou infuzí, Brnoteplázu je možné podat jedinou rychlou injekcí,“ pokračoval mluvčí univerzity.

Brnotepláza dokonce jasně poráží i nový objev amerických vědců z roku 2025 nazvaný tenektepláza. „Ačkoli prozatím je to pouze ve zvířecích modelech, Brnotepláza prokázala lepší rozpouštění sraženin a rychlejší zprůchodňování cév. Závažné krvácení do mozku se objevilo u 15 % zvířat léčených Brnoteplázou, zatímco u tenekteplázy u 35 % a u alteplázy u 21 %,“ vysvětlil Sajbot.

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Co je mozková mrtvice?

Mozková mrtvice nastává po přerušení přívodu krve do mozku. V 90 % případů je to způsobeno ucpanou cévou, v 10 % jde o krvácení do mozku. Obě varianty znamenají ohrožení života. V České republice na ni umírá ročně 7 až 9 tisíc lidí, ve světě se to pohybuje od 6,8 do 7,2 milionu lidí ročně.

Na výzkumu nového enzymu se podílela Masarykova univerzita, ICRC Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Biofyzikální ústav AV ČR, Výzkumný ústav veterinárního lékařství,  BioVendor LM a Krajská nemocnice Tomáše Bati.

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Zdroj: Blesk TV

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Enzym Brnotepláza při laboratorním testování.
Enzym Brnotepláza při laboratorním testování.
Autor: MU