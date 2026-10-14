Poté se cennost vrátí do bezpečí archivu. Autorem kodexu byl městský notář Štěpán z Vyškova, písařská práce a malířská výzdoba je dílem Wolfganga Frölicha z Olomouce. Dřevěné desky potažené červeným sametem zdobí bohaté stříbrné kování z dílny znojemského zlatníka Jiřího Teufela. Roku 1523 knihu spolu s městskými privilegii potvrdil český panovník Ludvík Jagellonský.
„Jedinečný rukopis má 408 pergamenových listů s nádhernými raně renesančními iluminacemi,“ řekl kurátor Petr Eckl. Nechybí vyobrazení mladého krále Ludvíka Jagellonského či nejstarší známý pohled na město. „Kodex byl v minulosti ze Znojma několikrát odvezený po první světové válce a znovu během nacistické okupace,“ upozornila Monika Frecerová z Jihomoravského muzea.
Roztržka s Němci
Kniha je spojena i se skandálem z 1.února 1920 poté, co Znojmo opustilo německo- rakouské vojsko. V rámci česko-německých národnostních třenic ji totiž zcizil z městského archivu někdejší krajský hejtman Teufel a odvezl do rakouského Retzu. Po diplomatickém tlaku ministerstva zahraničí se podařilo vzácnou památku vrátit do českých rukou.
Kde a kdy
Kniha městských práv Znojma z let 1523–1525
Dům umění Znojmo v rámci výstavy Tváře města Znojma
Termín vystavení: 13.–24. října 2026
Otevírací doba: úterý–sobota 9:00–11:30 a 12:00–17:00
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