Pavel Kupec strávil procházením lesa s detektorem a rýčem v ruce několik let. Přesně po vytipované linii, metr po metru. Ze země přitom neustále vytahoval munici z 2. světové války. Mnohá byla stále funkční.
„Za jedenáct let se tady toho našlo kolem 75 tisíc kusů, z toho přibližně 10 tisíc byla munice velkorážní. Ta se tady jednak vyráběla a zároveň zde byl skladován tzv. kořistní materiál,“ upozornil Kupec.
„Toto byl poslední granát, co jsem ho jako pyrotechnik vyzvedl,“ třímal v ruce právě vyhrabaný 75 mm protipancéřový granát. „S touto prací končím, budu nyní pracovat ve výrobě na speciálních zakázkách,“ řekl.