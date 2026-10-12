Pavel Kupec strávil procházením lesa s detektorem a rýčem v ruce několik let. Přesně po vytipované linii, metr po metru. Ze země přitom neustále vytahoval munici z 2. světové války. Mnohá byla stále funkční.

„Za jedenáct let se tady toho našlo kolem 75 tisíc kusů, z toho přibližně 10 tisíc byla munice velkorážní. Ta se tady jednak vyráběla a zároveň zde byl skladován tzv. kořistní materiál,“ upozornil Kupec.

Ilustrační foto.
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Systematické procházky lesem, který čistil od munice, mu zároveň čistily hlavu. „Bylo tady moc dobře. Klid a zdravý vzduch.“ Na dotaz, jestli už ví, kam ho práce pyrotechnika nyní zavede, měl jasno.
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Pyrotechnici vyčistili Boří les u Břeclavi od munice (říjen 2026)
Zdroj: Hynek Zdeněk

„Toto byl poslední granát, co jsem ho jako pyrotechnik vyzvedl,“ třímal v ruce právě vyhrabaný 75 mm protipancéřový granát. „S touto prací končím, budu nyní pracovat ve výrobě na speciálních zakázkách,“ řekl.

Podle pyrotechniků je Boří les u Břeclavi stále plný min a granátů. Tyto dělostřelecké zapalovače v něm našli letos v září.
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V Bořím lese byla za 2. světové války umístěna nacistická továrna Muna, která vyráběla hlavně dělostřelecké granáty ráže 75, 122 a 152 mm. Po válce byla munička sovětskými ženisty řízeně odpálena, což rozmetalo desítky tun aktivní munice na plochu téměř 500 hektarů.
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Veronika Kupcová, jednatelka pyrotechnické společnosti, která čistila Boří les od munice.
Veronika Kupcová, jednatelka pyrotechnické společnosti, která čistila Boří les od munice.
Autor: Hynek Zdeněk