O požáru rodinného domu se hasiči dozvěděli v sobotu krátce před devátou hodinou večer. Okamžitě na místo vyslali několik jednotek. Hasiči sice spěchali, přijet včas, aby zachránili stařenku, která žila v domě, by ale zřejmě dokázali jen těžko.
Místní ale ukázali obrovské odhodlání. „Dva muži ještě před příjezdem hasičů vnikli do objektu, který byl již silně zachvácen plameny a kouřem. Uvnitř našli starší ženu a vynesli ji do bezpečí. Zachráněnou seniorku si následně převzala do péče posádka zdravotnické záchranné služby,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Pohotová reakce
To ovšem nebyla jediná pomoc místních obyvatel. „Další dva sousedé se snažili požár mírnit pomocí ručních hasicích přístrojů. I když byl požár v takovém rozsahu, že přístroje nestačily, jejich pohotová reakce a nasazení byly obdivuhodné,“ ocenili na svých webových stránkách spoluobčany dobrovolní hasiči ze Strážovic.
Hasiči po příjezdu na místo vyhodnotili situaci tak, že vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Do boje s ohněm nasadili hned několik proudů a opět se vyznamenali místní, tentokrát dobrovolní hasiči. Jeden z nich se tak usilovně snažil oheň uhasit, že potřeboval ošetření od záchranářů.
Blaflo to asi od kamen
Krátce po jedenácté večer mělo 11 hasičských jednotek vyhráno. „Vyšetřovatel příčin požárů aktuálně pracuje s verzí, že ke vzniku požáru došlo v souvislosti se zatápěním v kamnech. Škoda byla předběžně vyčíslena na více než milion korun. Rychlým zásahem se hasičům podařilo uchránit majetek v hodnotě dvou milionů korun,“ dodal Mikoška.
Hasiči v této souvislosti děkují místním obyvatelům za příkladné nasazení. „Upřímně děkujeme všem zúčastněným občanům za jejich obětavost, odvahu a snahu zachránit to nejcennější – lidský život a majetek. Jsme hrdí, že máme kolem sebe takové sousedy,“ napsali hasiči ze Strážovic.