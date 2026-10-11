O požáru rodinného domu se hasiči dozvěděli v sobotu krátce před devátou hodinou večer. Okamžitě na místo vyslali několik jednotek. Hasiči sice spěchali, přijet včas, aby zachránili stařenku, která žila v domě, by ale zřejmě dokázali jen těžko.

Místní ale ukázali obrovské odhodlání. „Dva muži ještě před příjezdem hasičů vnikli do objektu, který byl již silně zachvácen plameny a kouřem. Uvnitř našli starší ženu a vynesli ji do bezpečí. Zachráněnou seniorku si následně převzala do péče posádka zdravotnické záchranné služby,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

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Pohotová reakce

To ovšem nebyla jediná pomoc místních obyvatel. „Další dva sousedé se snažili požár mírnit pomocí ručních hasicích přístrojů. I když byl požár v takovém rozsahu, že přístroje nestačily, jejich pohotová reakce a nasazení byly obdivuhodné,“ ocenili na svých webových stránkách spoluobčany dobrovolní hasiči ze Strážovic.

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Při požáru ve Strážovicích hořel dům se stařenkou (říjen 2026)
Zdroj: HZS JMK

Hasiči po příjezdu na místo vyhodnotili situaci tak, že vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Do boje s ohněm nasadili hned několik proudů a opět se vyznamenali místní, tentokrát dobrovolní hasiči. Jeden z nich se tak usilovně snažil oheň uhasit, že potřeboval ošetření od záchranářů.

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Blaflo to asi od kamen

Krátce po jedenácté večer mělo 11 hasičských jednotek vyhráno. „Vyšetřovatel příčin požárů aktuálně pracuje s verzí, že ke vzniku požáru došlo v souvislosti se zatápěním v kamnech. Škoda byla předběžně vyčíslena na více než milion korun. Rychlým zásahem se hasičům podařilo uchránit majetek v hodnotě dvou milionů korun,“ dodal Mikoška.

Hasiči v této souvislosti děkují místním obyvatelům za příkladné nasazení. „Upřímně děkujeme všem zúčastněným občanům za jejich obětavost, odvahu a snahu zachránit to nejcennější – lidský život a majetek. Jsme hrdí, že máme kolem sebe takové sousedy,“ napsali hasiči ze Strážovic.

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Při požáru ve Strážovicích hořel dům seniorky, zachránili ji ještě před příjezdem hasičů sousedé.
Při požáru ve Strážovicích hořel dům seniorky, zachránili ji ještě před příjezdem hasičů sousedé.
Autor: HZS JMK

 