Pokoušeli jsme se o to už před šesti lety, ale tehdy jsme posunuli jen o pár desítek metrů. Nikde jsme nemohli najít cestu. Nyní jsme se tam vrátili vybavení rebreathery (potápěčský přístroj kde plyn, který potápěč vydechne, se vrací z větší část zpět do přístroje – pozn. red.),“ řekl speleolog Jan Sirotek.
To dalo speleologům nové možnosti. „Díky nim může potápěč vydržet pod vodou déle, nemusí nosit flašky a minimalizuje se produkce bublin. Díky tomu se nestrhávají sedimenty ze stěn a je víc vidět,“ vyjmenoval výhody Sirotek.
„Potvrzuje se nám teorie, že soutok Sloupského potoka a Bílé vody, ze kterých Punkva vzniká, musí ležet někde mezi střední a severní částí Bludiště. To je z hydrologického hlediska velmi významný objev, neboť tento problém nedává spát už mnoha generacím krasových badatelů,“ vysvětlil Sirotek.
Známá délka Punkvy je 29 km a je nejdelším podzemním vodním tokem v České republice.