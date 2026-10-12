Pokoušeli jsme se o to už před šesti lety, ale tehdy jsme posunuli jen o pár desítek metrů. Nikde jsme nemohli najít cestu. Nyní jsme se tam vrátili vybavení rebreathery (potápěčský přístroj kde plyn, který potápěč vydechne, se vrací z větší část zpět do přístroje – pozn. red.),“ řekl speleolog Jan Sirotek.

To dalo speleologům nové možnosti. „Díky nim může potápěč vydržet pod vodou déle, nemusí nosit flašky a minimalizuje se produkce bublin. Díky tomu se nestrhávají sedimenty ze stěn a je víc vidět,“ vyjmenoval výhody Sirotek.

Kníže Karel Josef ze Salm-Reifferscheidtu na konci září 1786 podnikl odvážný sestup na dno jedné z propastí Sloupsko-šošůvských jeskyní.
Brňané 240 let od prvního sestupu do jeskyní Moravského krasu: První byl kníže Karel ze Salmu
Společně s Radkem Nejezchlebem se ponořili až do hloubky 35 metrů a postupně vnikali do trasy, o které se dosud nevědělo. Celkově naměřili 220 metrů nových prostor. Pod vodou strávili čtyři hodiny.
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Speleologové objevili v Moravském krasu neznámý tok Punkvy (říjen 2026).
Zdroj: ČSS

„Potvrzuje se nám teorie, že soutok Sloupského potoka a Bílé vody, ze kterých Punkva vzniká, musí ležet někde mezi střední a severní částí Bludiště. To je z hydrologického hlediska velmi významný objev, neboť tento problém nedává spát už mnoha generacím krasových badatelů,“ vysvětlil Sirotek.

Známá délka Punkvy je 29 km a je nejdelším podzemním vodním tokem v České republice.

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Speleologové našli v Moravském krasu dosud neznámou trasu Punkvy.
Speleologové našli v Moravském krasu dosud neznámou trasu Punkvy.
Autor: ČSS