Části zdí i poměrně zachované sklepy či základy domů. Návštěvníkům Vranovské přehrady se nyní naskýtá nečekaný pohled. „Ideální stav hladiny zde má být na kótě 348,45 metru, ale aktuálně je na 338,34 metru,“ vysvětlil Radek Špetka z Povodí Moravy.
Upozornil však, že to neznamená, že by hladina nyní klesla o deset metrů. Dlouhodobě se totiž drží pod ideálním stavem. „Proto není možné jednoduše říci, o kolik metrů oproti normálu je nyní hladina zaklesnutá,“ dodal.
Voda vzala 70 domů
Podle posledního sčítání žilo v původní vesnici 416 obyvatel v 70 domech. Všichni byli přestěhováni v roce 1933 do nového Bítova, který vznikl podle návrhu architekta Josefa Karla Říhy. Obec byla poté zatopena.
Z původní vesnice vyčníval na hladinou pouze kostel, podobně jako na Nových Mlýnech pozůstatek Mušova. Později byl ale zbořen a tak posledním pozůstatkem původní vesnice je hřbitov, který stál na vyvýšeném místě.
Zatopený Bítov se z Vranovské přehrady vynořil už několikrát v minulosti - v letech 1964, 2010, 2017 a 2018.
Kdy zaprší?
Naděje na částečné zlepšení nastane ve čtvrtek, kdy babí léto s modrou oblohou bez srážek nekompromisně utne studená fronta. Významně se ochladí, trochu zaprší a v pátek by mohlo na horách i sněžit. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 11 a 16 stupni.
VIDEO: Mark Rieder o jevu El Nino.