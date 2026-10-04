Délka mostu byla přibližně deset metrů a podle všeho spojoval první a druhé předbraní. Později byl kompletně zasypán a na jeho existenci se zapomnělo.

„Z prostoru pod jeho obloukem vznikl zapomenutý sklep u domu číslo 17. Nikdo přitom netušil, že se jedná o součást zasypaného mostu,“ přiznal místostarosta Znojma a historik Jiří Kacetl (50, Pro Znojmo).

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Most zřejmě vznikl už v 15. století, doložitelný je o ale až o 100 let později. „Našli jsme u něj tzv. Bílý peníz Maxmiliána II., který se vydával v letech 1564 až 1576,“ vysvětlil dataci David Humpola z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Historici tak získáli další doklad o tom, jak silně bylo Znojmo opevněno. „Tento objev je navíc velmi významný. Díky němu máme zdokumentován v největší komplexnosti vstup do města na prahu středověku a novověku v rámci ČR,“ dodal Humpola.

VIDEO: Znojmo je na svou historii hrdé, vidět je to například při vinobraní, které je známé historickým průvodem.

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Do Znojma se po dvou letech vrátilo vinobraní, hlavním magnetem byl historický průvod.
Zdroj: Hynek Zdeněk

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Pod náměstím Svobody ve Znojmě byl ukryt plně zachovaný kamenný most.
Pod náměstím Svobody ve Znojmě byl ukryt plně zachovaný kamenný most.
Autor: Jiří Kacetl