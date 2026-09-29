Sraz speciální upravených vozů „Europe illegal season end 2026“se má uskutečnit v pátek a v sobotu. „Tato akce se v minulých letech uskutečnila i v jiných evropských zemích a její konání bylo vždy spojeno s rozsáhlým a zásadním ohrožováním bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Nejinak tomu bude i u nás.
Účastníci organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.
Policejní manévry
Policie proto nasadí v období sjezdu policisty ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátů územních odborů nebo vozidla z celorepublikového Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava. „S ohledem na předpokládané množství řidičů ze zahraničí budou v terénu zapojeny také hlídky mobilní jednotky cizinecké policie,“ podotkl mluvčí.
Ze vzduchu bude situaci monitorovat vrtulník s termovizí, policie zapojí i drony. Pro případ zásadního narušování veřejného pořádku budou v pohotovosti i policisté ze speciálních pořádkových jednotek a pro případné rychlé posouzení použité pyrotechniky i znalec.
„Míra nasazení je nastavena na nejčernější scénář, který zatím hovoří i o několika tisícovkách vozidel, která se k nám mohou sjet ze všech směrů,“ vysvětlil mluvčí.
Policisté budou opatření podle průběžně získávaných informací upravovat. Hlídat budou i hraniční přechody a významné příjezdové cesty.