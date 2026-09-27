„Čtenáři v knize BrrrNO! najdou například příběhy o brněnském drakovi, křivé věžičce nebo brněnském kole. Nechybějí ani městské legendy, jako jsou Nezdařený příjezd Buffalo Billa, či Jednoruký Frantík,“ řekl o knize komiksů místostarosta Brno-střed Roman Kotěra (49, ODS).
Publikace o přibližně 160 stranách vznikala přibližně rok. „Cílem je nabídnout čtenářům další cestu k brněnským pověstem. Ty totiž zůstávají živé jen tehdy, když se připomínají a vyprávějí dalším generacím,“ vysvětlil ředitel Kávéesky Tomáš Pavčík.
Na výtvarné podobě knihy se podílelo 18 ilustrátorů. Vyšla v nákladu tisíc kusů a zájemci si ji mohou koupit v Kávéesce a galerijních obchodem Moravské galerie. Její cena bude přibližně 700 korun.
VIDEO: HVĚDNÁ CREW: Komiksová řada, která přináší to nejzajímavější z amerických komiksových titulů!