„Čtenáři v knize BrrrNO! najdou například příběhy o brněnském drakovi, křivé věžičce nebo brněnském kole. Nechybějí ani městské legendy, jako jsou Nezdařený příjezd Buffalo Billa, či Jednoruký Frantík,“ řekl o knize komiksů místostarosta Brno-střed Roman Kotěra (49, ODS).

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Publikace o přibližně 160 stranách vznikala přibližně rok. „Cílem je nabídnout čtenářům další cestu k brněnským pověstem. Ty totiž zůstávají živé jen tehdy, když se připomínají a vyprávějí dalším generacím,“ vysvětlil ředitel Kávéesky Tomáš Pavčík.

Na výtvarné podobě knihy se podílelo 18 ilustrátorů. Vyšla v nákladu tisíc kusů a zájemci si ji mohou koupit v Kávéesce a galerijních obchodem Moravské galerie. Její cena bude přibližně 700 korun.

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Zdroj: CREW

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Brno vydalo své pověsti ve formě komiksu.
Brno vydalo své pověsti ve formě komiksu.
Autor: Kávéeska