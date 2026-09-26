Co se dá recyklovat, vytřídíme na naší automatické třídicí lince, z nerecyklovatelného odpadu vyrábíme teplo a elektrickou energii, ze škváry získáváme železné a neželezné kovy a nyní ověřujeme možnost využití také škváry samotné,“ řekl Pavel Urubek, člen představenstva SAKO Brno.

Roman Bína (48) před elektrickým popelářským vozem, které řídí už tři roky.
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SAKO ve svém areálu postavilo testovací silnici o ploše 777 m2, do které přisypalo velké množství škváry. Je rozdělena na čtyři části s rozdílnou skladbou konstrukčních vrstev. Pracovníci firmy tak uvidí, jak si, která z alternativ nejlépe vede.

„Jde o významný milník, kdy by škvára vzniklá při spalování odpadu mohla přibližně z jedné třetiny nahradit kamenivo při výstavbě i opravách pozemních komunikací,“ upozornil Urubek.

Halda vytříděného odpadu v SAKO Brno.
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Na projektu spolupracovalo SAKO Brno s Ministerstvem dopravy, s Centrem dopravního výzkumu a Výzkumným ústavem stavebních hmot. Pokud se metody osvědčí, Brno by se beze zbytku dokázalo ekologicky zbavit svého vyprodukovaného odpadu.

VIDEO: V Brně jezdí už tři roky elektrické popelářské auto, do některých ulic musí dlouze couvat (srpen 2025).

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V Brně jezdí už tři roky elektrické popelářské auto, do některých ulic musí dlouze couvat.
Zdroj: Hynek Zdeněk

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SAKO Brno testuje přidání různého množství odpadní škváry do silnic.
SAKO Brno testuje přidání různého množství odpadní škváry do silnic.
Autor: Michal Kačírek/SAKO Brno