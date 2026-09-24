Česká školní inspekce provedla v pondělí v mateřské škole inspekční činnost. Své závěry má zveřejnit do 30 dnů. „Město jako zřizovatel bude při svém dalším postupu vycházet také z jejích závěrů,“ uvedl starosta Zdeněk Lysý po jednání městské rady.
Méně dětí v zahradě, zvýšený dohled
Už teď však přijdou změny při vycházkách dětí do školní zahrady. „Jedná se mimo jiné o snížení počtu dětí pobývajících současně na zahradě a úpravu rozmístění pedagogických pracovníků,“ upozornil starosta. Kdo ponese odpovědnost za incident, který šokoval veřejnost, nechtěl starosta komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování policie a školní inspekce.
Otec: Kluk se do školky asi vrátí
Otec zbitého hocha Blesk.cz řekl, že v pondělí bude s vedením školky jednat o případném návratu chlapce do zařázení. „Pokud se tedy dočkáme nějakých záruk, že dozor bude skutečně dostatečný a nic podobného se nebude opakovat,“ svěřil se.
Se synem M. také navštíví psycholožku. „M. se budí ze spaní, ještě to není ok. Chceme, aby byl v pořádku.“