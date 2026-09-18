„Před rekonstrukcí byla dominantou a centrálním prvkem náměstí socha osvoboditele na vysokém piedestalu. Plocha byla přizpůsobená hlavně pro kladení věnců, vojenské přísahy a lampionové průvody. Teď je přizpůsobené k zábavě i odpočinku a Kuřim má konečně vhodné náměstí, kde se lidé mohou shromažďovat,“ uvedl starosta Kuřimi Drago Sukalovský.
Ani kapka nazmar
Osvoboditel na náměstí zůstal, dostal ale nižší sokl a ztratil svou ústřední roli v prostoru. Novým uměleckým prvkem je sousoší koní s jezdcem od Michala Gabriela, které je ale v úrovni ulice. Nová je také fontána a pítko.
„Zásadní je ekologické opatření, které na první pohled není vidět. Veškerá dlažba je vsakovací, takže dešťová voda jím projde a vsákne se. Část vody půjde do retenční a akumulační nádrže a bude sloužit k zalévání sedmi desítek stromů, osmi desítek keřů a 3300 cibulovin,“ dodal starosta.
Právě díky nakládání s dešťovou vodou dostalo město dotaci ve výši 45 milionů. Nová budova, pod kterou jsou skladovací prostory, bude sloužit jako informační centrum, výstavní síň i coworkingový prostor, tedy sdílené kanceláře. Lidé na náměstí nově najdou také veřejné toalety.
Oficiální otevření náměstí bude součástí víkendového programu oslav 800 let od první písemné zmínky o městě. Program začne už v pátek večer koncertem a promítáním letního kina, na sobotu a neděli je připravený celodenní program. Vrcholem bude sobotní večerní koncert kapely Lucie.