„V tuto chvíli je případ příliš čerstvý, takže ještě nemůžeme o příjemci říci nic bližšího. Snad jen to, že nové srdce dostal v den svých narozenin,“ řekla mluvčí Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno Zdenka Pařízková.
V akci 14 lidí
Na výměně srdce pracovaly dva týmy chirurgů, jeden odběrový a druhý transplantační. Každá minuta rozhodovala. „V případě této transplantace bylo v jedné chvíli o půlnoci na operačním sále 14 osob,“ upřesnila Pařízková.
Následně byl nutný rychlý převoz. Dárce srdce se totiž nacházel v Brně, ale pacient, který na orgán čekal, byl v Ostravě a jeho zdravotní stav neumožňoval převoz. Srdce a lékaři z Brna, kteří mají s transplantacemi tohoto druhu zkušenosti, tak vyrazili na sever Moravy.
„Pro CKTCH vozíme potřebné životní orgány po celé ČR. Tentokrát vezl náš kolega srdce do FN Ostrava Poruba,“ upřesnila mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Nyní bude klíčové, zda tělo příjemce nové srdce přijme a dokáže s ním žít. „Moc si to přejeme. Byla to totiž naše vůbec první operace v nové budově, kterou jsme otevřeli v úterý 15. září,“ vysvětlila mluvčí CKTCH.
Centrum sídlí v Brně od roku 1992. Od té doby provedlo až do 16. září 2026 celkem 810 transplantací srdce.
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