„Dům o pěti místnostech nelze nyní využívat k bydlení kvůli překročení povolené hranice hluku, který vznikl v souvislosti s výstavbou nového úseku velkého městského okruhu. Něco jiného je, pokud by sloužil jen jako hudební zkušebna či ateliér, proto byl nabídnut umělcům,“ řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
Ti po něm hned „chňapli“. „Každý prostor, kde můžou brněnští umělci tvořit, je důležitý a jsme za něj vděční. Svépomocí a z členských příspěvků mu dáme nový život,“ přislíbil předseda Uměleckého svazu ČR David Vlk.
Magistrát přitom nechce na umělcích nijak „rýžovat“, je mu jasné, že budou muset do budovy dost investovat. „Dohodli jsme se, že jim budovu pronajmeme za symbolickou korunu ročně,“ upřesnil náměstek primátorky Robert Kerndl (55, ODS) s tím, že nájemní smlouvu dostanou umělci na pět let.
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