Nedaleko centra vznikla rozlehlá relaxační zóna přizpůsobená moderním požadavkům. Kromě obnovy zeleně a cest jsou součástí zahrady také herní prvky pro děti, workoutové hřiště a prostor pro hry v dolní části.
Architekti se při obnově částečně inspirovali zachovaným plánem Alžběty Birnbaumové, který byl překreslený podle předlohy z 18. Století a také některými principy pařížské Jardin des Tuileries. Nedaleko centra tak vznikla rozlehlá relaxační zóna přizpůsobená i moderním požadavkům.
Na místě zůstaly vzrostlé stromy, nových přibylo 70, a to zejména okrasných třešní původem z Francie. Vznikla také řada květinových záhonů, do nichž zahradníci ještě na podzim vysází tisíce cibulek různých druhů rostlin, aby zahrada kvetla od jara až do podzimu. Na části záhonů budou trvalky.
„Chceme, aby do zahrady lidé chodili nejen na procházku, ale rádi v ní trávili svůj čas s rodinou nebo přáteli,“ řekl místostarosta Roman Celý. O zahradu se budou starat zaměstnanci sousední zoologické zahrady.
Ve Vyškově stával původně gotický hrad z 15. století, který se dočkal přestavby za biskupa Karla z Lichtenštejna podle projektu Giovanniho Pietra Tencally v letech 1665 až 1682.