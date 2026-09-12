Nový přírodní hřbitov se má nacházet u Kaple věčného pramene. „Vznikne v klidové zóně vzdálené od zástavby. Bude tam umožněn vsyp a rozptyl,“ upřesnil náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Filip Chvátal.
Brno by se tak mělo dočkat svého druhého přírodního hřbitova. Ten první, z něhož pocházejí fotky k tomuto článku, funguje v Líšni už šestým rokem. I tam funguje kolumbárium a možnost uložení popela zesnulých. Podmínkou jsou urny vyrobené ze dřeva, hlíny či papíru, aby se lehce rozložily.
VIDEO: V Brně na Ústředním hřbitově odhalili památník věnovaný dárcům svých těl.