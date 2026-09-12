Nový přírodní hřbitov se má nacházet u Kaple věčného pramene. „Vznikne v klidové zóně vzdálené od zástavby. Bude tam umožněn vsyp a rozptyl,“ upřesnil náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Filip Chvátal.

Údolí vzpomínek v Brně-Líšni je prvním pohřebištěm na Moravě a druhým v ČR, kde lze pochovat nebožtíka do louky nebo ke kořenům stromů.
Údolí vzpomínek v Líšni: Zemřelí se stanou loukou, svíčky budou hořet u Stromu života
Klasický hřbitov bude připomínat pouze kolumbárium. Radnice přitom nepředkládá, že by se na místě měli kumulovat pozůstalí. Chce totiž pro ně vybudovat pouhých pět parkovacích míst.

Brno by se tak mělo dočkat svého druhého přírodního hřbitova. Ten první, z něhož pocházejí fotky k tomuto článku, funguje v Líšni už šestým rokem. I tam funguje kolumbárium a možnost uložení popela zesnulých. Podmínkou jsou urny vyrobené ze dřeva, hlíny či papíru, aby se lehce rozložily.

VIDEO: V Brně na Ústředním hřbitově odhalili památník věnovaný dárcům svých těl.

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V Brně odhalili památník věnovaný dárcům svých těl.
Zdroj: Hynek Zdeněk

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Takto vypadá Údolí vzpomínek v brněnské Líšni, hřbitov v Medlánkách by mu měl být podobný.
Takto vypadá Údolí vzpomínek v brněnské Líšni, hřbitov v Medlánkách by mu měl být podobný.
Autor: MČ Brno - Líšeň