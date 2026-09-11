„Když jsem jako mladá začala chodit na koncerty, vždycky jsem ho vyhlížela u prvního pultu. Byl pro mě jednou z výrazných osobností orchestru a vždy jsem k němu cítila velký respekt,“ zavzpomínala ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.

Sál Janáčkova kulturního centra v Brně bude mít 1 300 míst.
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Fascinující prstoklad

Byl to fenomenální houslista s nedostižnou technikou, ale zároveň milý, laskavý a vtipný člověk. Měl klasické vzdělání, a proto mne u pultu rád zásoboval francouzskými a latinskými citáty, což bylo velmi roztomilé. Miloval svého psa dalmatina a mně vždy říkával, že jsme jako Jeníček a Mařenka – narážel tím na naše křestní jména – a měli bychom jít do lesa na jahody,“ přidala vtipnou vzpomínku koncertní mistryně Marie Petříková.

Stanovského oceňují i jeho bývalí žáci. „Při jeho lekcích jsem doslova hltal artistické umění jeho prstů, při společných cestách tramvají do Řečkovic jsem zase naslouchal historkám z muzikantského života. Svým hudebním nadšením mě neskutečně inspiroval, motivoval a vlastně celoživotně ovlivnil,“ přiznal koncertní mistr Pavel Wallinger.

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Léta byl koncertní mistr

Stanovský si navíc u všech v brněnské filharmonii získal obrovský respekt svým statečným postojem v listopadu 1989, který mezi kolegy budil velkou úctu a obdiv.

Houslista se narodil roku 1932 na Novojičínsku. Po studiích na Janáčkově akademii múzických umění vystoupil v roce 1956 poprvé jako sólista se Státní filharmonií Brno. V 70. letech byl koncertním mistrem Komorního orchestru Bohuslava Martinů a v období 1978 až 1992 zastával funkci koncertního mistra Státní filharmonie Brno.

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Světový formát

Pedagogické působení Stanovského začalo v 60. letech v Tokiu, po návratu učil na brněnské konzervatoři a na JAMU. Od počátku své kariéry byl interpretem světového formátu, přesto vždy však zůstal věrný Brnu. Uvedl řadu vynikajících koncertů, pořídil mnoho nahrávek rozhlasových a televizních.

V roce 1988 na Janáčkově festivalu v Brně provedl ve světové premiéře Janáčkův houslový koncert Putování dušičky. Jako houslový sólista a koncertní mistr dosáhl vrcholného hudebního mistrovství. Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 17. září ve 14 hodin v obřadní síni brněnského krematoria.

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Ukázka ze zkoušky brněnských filharmoniků v Besedním domě. Je evidentní, že všichni se na pódium nevejdou
Zdroj: Filharmonie Brno

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Zemřel houslový virtuos Jan Stanovský (†94).
Zemřel houslový virtuos Jan Stanovský (†94).
Autor: MMB