Místostarosta Hodonína Ondřej Fialík uvedl, že stav Střechy je stabilizovaný a v poslední době zaznamenal významný pozitivní posun. „Proces jeho probouzení výrazně pokročil a nadále pokračuje. Starosta již vnímá své okolí, reaguje a komunikuje s rodinou i dalšími blízkými lidmi. Nelze však předjímat, jak dlouho bude celý proces trvat. Jeho léčba a následné zotavování si vyžádají další čas,“ řekl pro server novinky.cz místostarosta Fialík.
Volebním lídrem dál zůstává
Střecha, který je starostou od roku 2018, zatím zůstává jedničkou kandidátní listiny Pro Hodonín pro říjnové komunální volby. Uskupení s ním počítá, pokud to jeho zdravotní stav dovolí. Kampaně se však účastnit nebude.
V současné době Střecha rehabilituje na specializované klinice, kde je v péči odborníků. „Do rehabilitace se aktivně zapojují také jeho rodinní příslušníci, kteří mu jsou důležitou oporou. Navštěvuje jej již nejbližší rodina i blízcí přátelé. Dosavadní vývoj představuje zásadní a velmi povzbudivý krok na jeho cestě k zotavení,“ zdůraznil Fialík.
„Z dosavadního vývoje máme upřímnou radost. Liboru Střechovi i jeho blízkým držíme palce a přejeme jim mnoho sil, trpělivosti a naděje do dalších týdnů. Věříme, že bude ve svém zotavování postupně pokračovat a že se bude moci vrátit do běžného života,“ dodal místostarosta Hodonína.
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