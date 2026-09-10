Místostarosta Hodonína Ondřej Fialík uvedl, že stav Střechy je stabilizovaný a v poslední době zaznamenal významný pozitivní posun. „Proces jeho probouzení výrazně pokročil a nadále pokračuje. Starosta již vnímá své okolí, reaguje a komunikuje s rodinou i dalšími blízkými lidmi. Nelze však předjímat, jak dlouho bude celý proces trvat. Jeho léčba a následné zotavování si vyžádají další čas,“ řekl pro server novinky.cz místostarosta Fialík.

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Volebním lídrem dál zůstává

Střecha, který je starostou od roku 2018, zatím zůstává jedničkou kandidátní listiny Pro Hodonín pro říjnové komunální volby. Uskupení s ním počítá, pokud to jeho zdravotní stav dovolí. Kampaně se však účastnit nebude.

V současné době Střecha rehabilituje na specializované klinice, kde je v péči odborníků. „Do rehabilitace se aktivně zapojují také jeho rodinní příslušníci, kteří mu jsou důležitou oporou. Navštěvuje jej již nejbližší rodina i blízcí přátelé. Dosavadní vývoj představuje zásadní a velmi povzbudivý krok na jeho cestě k zotavení,“ zdůraznil Fialík.

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„Z dosavadního vývoje máme upřímnou radost. Liboru Střechovi i jeho blízkým držíme palce a přejeme jim mnoho sil, trpělivosti a naděje do dalších týdnů. Věříme, že bude ve svém zotavování postupně pokračovat a že se bude moci vrátit do běžného života,“ dodal místostarosta Hodonína.

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