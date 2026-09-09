Akvárium bude mít největší pozorovací stěnu v Evropě a návštěvnickým magnetem bude i 55 metrů dlouhý podmořský tunel. „Předpokládáme, že vše otevřeme za dva roky,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (49, ODS).
Kromě hlavního akvária, vznikne ještě více než 100 menších nádrží, ty budou mít celkovou kapacitu dalších 1,5 milionu litrů. „Vstupné by mělo startovat na částce kolem 380 korun,“ doplnil za veletrhy Brno Igor Fučík.
Brněnské akvarium tak velmi výrazně předčí všechna dosavadní evropská akvária počtem živočichů. Ve Vídni jich mají 10 tisíc, v Mnichově tři tisíce, v Londýně sedm tisíc a v Barceloně 11 tisíc.
Akvárium má do Brna přilákat ročně půl milionu turistů. Ti by se měli podle primátorky rekrutovat nejen z tuzemských zájemců, ale i turistů z okolních zemí. Město zároveň jedná o posílení leteckých linek.
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