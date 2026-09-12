„Upřímně, to je, kámo, tak dobrý člověk! Ale já nemám nikoho jiného, tak kam mám jít! Vždyť můžeš chytit pohlavní nemoc!,“ jeden ze simulovaných rozhovorů, o kterých ale v MHD rozhodně není nouze. Lidé se z hlasitých telefonátů často dozvědí o svém spolucestujícím i to, co rozhodně nechtějí…
Rodinné diskuse o vztahových problémech či firemní volání vedené tak hlasitě, že o nich vzápětí vědí všichni cestující. Přesně na tento nešvar se DPMB zaměřil ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích.
Opravdu ze života
„Kampaň „Šalina je pro všechny“ ukazuje, jak by cestování v MHD vypadalo, kdyby se takto choval každý. Společně s herci z divadla Husa na provázku jsme se na tyto nešvary zaměřili,“ řekl ředitel DPMB Miloš Havránek.
Nutno říci, že mnozí, kteří video viděli, zpočátku nemohli ani uvěřit, že to je jen nahrané. Některé situace jim přišly až příliš povědomé...
DPMB postupně vypustí čtyři videa. Kromě hlasitých hovorů se zaměří i na hlasité pouštění hudby, stravování během jízdy a přepravu objemných zavazadel. „Nechceme nikoho napomínat, ale aby si lidé sami uvědomili, jak jejich chování může být pro ostatní cestující nepříjemné,“ dodal Havránek.