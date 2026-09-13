Oheň zasáhl jejich dům na konci srpna. „Zatím my, ani hasiči, nevíme, co bylo jeho příčinou. Bylo přibližně devět večer, když jsem ucítila kouř. Zpočátku jsem nevěděla, že hoří u nás. Když jsme to zjistili, snažila jsem se ho hasit, syn šel volat hasiče. Pak jsme se snažili zachránit co nejvíce koček,“ řekla paní Ludmila.
Kočky jsou na tom hůře než lidi
Přestože oba utrpěli popáleniny, většinu zvířat zachránili sami. Zbývající kočky odchytili hasiči. Následně se cesta lidí a zvířat rozdělila. Zatímco matka se synem bydleli krátce v Pavlovicích a nyní jsou na ubytovně v Bořeticích, kočky putovaly do útulků.
„Celkově jsou na tom kočky víc špatně, než to na první pohled vypadalo. Dlouhodobá absence léčení je znát, všichni jsou silně zahleněni, kašlají, prskají, zuby jsou u každého druhého zvířete špatné, o uších ani nemluvím,“ napsal útulek v Bulharech.
Nejsou zanedbané
Zpráva vyzněla tak, že se o kočky Stejskalovi nestarali. Ti to ale odmítají. „Je potřeba říci, že u nás bylo hodně koček na dožití, měly 16, 18 i více let. Ve stáří se zdravotní stav zhoršuje i u lidí a hodně problémů vzniklo u koček požárem,“ vysvětlila Ludmila.
Podobně to vidí i veterinář Zdeněk Blažek z Velkých Pavlovic, ke kterému Stejskalovi s kočkami dlouhodobě chodili a stará se o ně i nyní, když jsou v útulku v Bulharech.
„Rozhodně není pravda, že by se paní Stejskalová o kočky nestarala. Chodila s nimi ke mně na očkování i kastrace asi 15 let. Zrovna tento týden, jsem je měl dělat u čtyř jejich koček. Jelikož jsou kvůli požáru nyní v azylu v Bulharech, dělám kastrace tam. Zhoršený stav koček přičítám požáru, který dům zasáhl. Není to ale nic zásadního, do týdne budou v pohodě,“ ujistil lékař.
Přišli o vše
V mnohem horší situaci jsou matka se synem. Bydlí v Bořeticích v jedné místnosti, kde není lednička, stůl ani židle. Funkční WC mají na chodbě. V těchto podmínkách mají žít minimálně několik měsíců. Jejich dům je totiž po požáru zcela neobyvatelný.
Mezitím se obec Velké Pavlovice snaží rodině zajistit důstojnější bydlení, to ale zcela jistě potrvá.
Když se matka se synem přišli do svého zničeného domu podívat, zjistili, že tam někdo něco hledal. „Místnost, kde jsme měli sklad na potravu a peletky pro kočky, byla zaházená krabicemi a dalším nepořádkem skoro až ke stropu. Tak to tam rozhodně nevypadalo, nejsme prasata,“ zdůraznila seniorka se slzami v očích.
Stejskalovi provozovali Azýlek u Ludmily, který zastupoval ve Velkých Pavlovicích obecní útulek pro kočky. Lidé si k nim zvykli nosit koťata i staré vysloužilé kočky, o které se už nechtěli sami starat. Rodina nedostávala žádné dotace, vše hradila ze svého. Nemá zřízený transparentní účet, pomoc je tak možné posílat pouze přes účet Azýlku u Ludmilky.