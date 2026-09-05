„Historické centrum musí být dobře dostupné nejen pro jeho obyvatele, ale také pro zákazníky obchodů, restaurací nebo služeb. Na Horním náměstí je proto nyní možné zaparkovat maximálně na dvě hodiny,“ upozornil starosta Znojma František Koudela (47, ODS).
Jen dvě hodiny
Nový režim spuštěný na konci srpna funguje tak, že řidič musí při koupi parkovacího lístku v automatu zadat svou registrační značku. Za první započatou hodinu platí 20, za druhou 30 korun.
Pak musí odjet a nestačí přitom jen vyjet z náměstí a znovu tam zaparkovat. Systém mu koupi dalšího lístku neumožní dříve, než po uplynutí dalších dvou hodin!
Překročení parkovací doby se může přitom hodně prodražit. „Strážníci mohou hříšníkovi uložit na místě pokutu až 1500 korun. K řešení ale přistupují individuálně. Zejména v těchto prvních dnech po zavedení nového systému řešíme situaci u slušných řidičů i jen pouhou domluvou,“ řekl ředitel znojemských strážníků Jiří Novák.
Podle radnice je možné problému předejít parkováním v jiných částech města. „Například na Masarykově náměstí, nebo na Horní České, kde je délka parkování neomezená. Je ale možné, že se i tam situace změní. V současné době se totiž připravuje nový parkovací systém ve městě,“ dodala mluvčí radnice Petra Šuláková.
VIDEO: Do Znojma se po dvou letech vrátilo vinobraní, hlavním magnetem byl historický průvod.