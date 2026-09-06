„Vážení rodiče, takto se baví děti některých z vás. Nemohli by se rodiče viníků alespoň trošku zajímat o co, čím se jejich děti baví, když nejsou doma?“ Napsal starosta obce Zdeněk Milan (50, NK), který na případ upozornil na facebooku obce.
Vandalismus místní naštval: „Nechat je to vlastníma rukama uklidit a rodiče zaplatit.“ „Tohle udělat moje děcko, tak už nemám děcko.“ „Ty pitomce bych to nechala uklidit kartáčkem na zuby.“ „Jsou to prasata.“
To jsou některé ze stovek reakcí.
Starosta zároveň upozornil, že terminál je vybaven kamerami, viníci tak trestu neuniknou. Ten může být hned dvojí. Rodičům hrozí zaplacení škody, školákům snížená známka z chování.
„V tomto případě náhradu škody za žáky ponesou s největší pravděpodobností rodiče. Viníci nicméně mohou být potrestáni v souladu se školním řádem, přičemž nehraje žádnou roli, že se případ stal už na konci srpna a nikoliv v průběhu školního roku.
Stačí jen, aby starosta obce předal důkazní materiál řediteli školy,“ upozornil renovovaný právník Jan Černý.
Takto vypadaly toalety na novém terminálu IDS v Zastávce u Brna po návštěvě školáků.
Autor: MÚ Zastávka u Brna/Zdeněk Milan
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