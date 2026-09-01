„U nás je pořád co zvelebovat, ale všechny ty hrůzy se podařilo zacelit,“ svěřil se jeden z rodičů, který doprovázel potomka do 1. třídy. Pro prvňáčky to byl slavnostní den, stejně tak pro Jitku Konečnou, která je novou ředitelkou základní školy.
„Přála bych si, abyste si tento pro vás významný den spojený se zahájením školní docházky navždy zapamatovali,“ řekla prvňáčkům. Dvě školní budovy, téměř čtyři stovky školáků a velká porce povinností jsou pro novou ředitelku velkou výzvou. „Přála bych jí hodně sil. Znám ji a vím, že má všechny předpoklady v této funkci obstát,“ svěřila se starostka Zuzana Jandáková.
V obci zůstávají v souvislosti s tornádem poslední dva resty. Oprava náměstí a obnova multifunkčního hřiště u sokolovny. „Museli jsme se vypořádat s připomínkami občanů a organizačními věcmi spojenými se stavebním zákonem a jeho digitalizací. To nás zpozdilo, ale zvládneme to,“ řekla starostka.
Školy v létě opravovaly
Do lavic základních škol v Jihomoravském kraji letos usedne zhruba 11.500 prvňáků, což je méně než loni. Vyplývá to z údajů, které poskytlo tiskového oddělení krajského úřadu. Mnoho škol v Jihomoravském kraji využilo letní prázdniny k opravám svých budov nebo stavbě nových.
Opravená jídelna čeká třeba na žáky základní školy Pastviny v brněnském Komíně nebo Střední školy Edvarda Beneše v Břeclavi. Novinku ve stravování nabízí základní škola Chalabalova v Brně-Kohoutovicích, jídlo si budou žáci vybírat ze švédských stolů. Kapacitu navýšila díky přístavbě třeba základní škola v Pohořelicích na Brněnsku.
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