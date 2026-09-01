Dagmar Tvrdé (73) z Brna začaly problémy s očima před pěti lety. „Výrazně se mi zhoršilo vidění na dálku. Najednou jsem v kině nedokázala přečíst titulky. Příčinou byl šedý zákal na obou očích,“ řekla bývalá pedagožka z Masarykovy univerzity.

Unikátní metodu, která zbaví lidí ve věku 45 až 60 let tzv. vetchozrakosti, začala využívat oční klinika Neovize z Brna.
Stačí pár minut a brýle mohou do koše: Unikátní operace odstraní vetchozrakost

Na operaci se jí nechtělo, přesto šla. „Překvapilo mne, že byl zákrok rychlý a bezbolestný. Sestřička mi kapkami znecitlivěla oči, a pak jsem si na sále celou dobu povídala při operaci s lékařkou,“ řekla s úsměvem. Nyní vidí opět dobře.

Video se připravuje ...
Operace přezrálé katarakty (srpen 2026).
Zdroj: Neovize

„Bylo správné rozhodnutí, že nenechala šedý zákal uzrát. Operační zákrok je v takovém případě plně hrazen ze zdravotního pojištění,“ upřesnila primářka Oční kliniky NeoVize Brno Šárka Skorkovská.

Primář očního oddělení kyjovské nemocnice Evžen Fric (52) operuje pomocí 3D technologie.
Operace jak ze sci-fi: Lékař z Kyjova napravil oko pomocí 3D digitálního robota

Většina pacientů se ale podle Skorkovské tak nechová. „Operace přezrálých katarakt se nám u šedých zákalů zvýšila z 8 na 33 %. Oční čočka je tvrdá a odstranění náročnější,“ vysvětlila lékařka.

Přezrálá katarakta je pokročilou fází šedého očního zákalu. Ve vrcholné fázi pacient na oko prakticky už nevidí, rozeznává jen světlo a tmu. Oftalmologové varují, aby lidé na tuto fázi nečekali. Výsledky australské studie Blue Mountains Eye Study prokázaly, že operace šedého zákalu následně snižuje riziko časného úmrtí, a to až o 40 %, protože lidé mají mnohem větší vitalitu, lepší psychiku, lépe spí.

Tabulka

Počet operací šedého zákalu u oslovených zdravotních pojišťoven v ČR.

Pojišťovna            rok 2021               rok 2025

MV ČR                 9 181                     13 988

OZP                      6 000                     15 804

ČPZP                    5 600                     7 300


„Devět z deseti těchto zákroků připadlo na pacienty starší 60 let, nejvíce je jich ve věkové skupině 70 až 79 let, “ řekl mluvčí OZP František Tlapák.

Šedému zákalu se nedá předejít, jde ho ale zpomalit. „Důležité je chránit zrak před UV zářením kvalitními slunečními brýlemi. Riziko šedého zákalu výrazně zvyšuje kouření, alkohol, přemíra soli a nezdravých tuků. Naopak jídelníček plný ovoce a zeleniny očím svědčí,“ dodali lékaři.

Některé oční vady se dají léčit jen do 7 let, varují lékaři.
Lékaři před začátkem školy varují: Terezce naměřili 5,5 dioptrie, nevěděla, že nevidí! Nikdo nic nepoznal

Nejlepší prevencí, jak šedému zákalu předejít, jsou pravidelné prohlídky u očního lékaře, a to zejména u lidí nad 60 let. „Od tohoto věku doporučujeme tyto prohlídky každým rokem. Pokud se zanedbají, roste nejen riziko vzniku šedého zákalu, ale i dalších závažných onemocnění, jako je zelený zákal nebo věkem podmíněná okulární degenerace,“ upozornila Lucie Krausová ze zdravotní pojišťovny MV ČR.
Fotogalerie
6 fotografií
Operace šedého zákalu.
Operace šedého zákalu.
Autor: Neovize