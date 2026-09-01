Dagmar Tvrdé (73) z Brna začaly problémy s očima před pěti lety. „Výrazně se mi zhoršilo vidění na dálku. Najednou jsem v kině nedokázala přečíst titulky. Příčinou byl šedý zákal na obou očích,“ řekla bývalá pedagožka z Masarykovy univerzity.
Na operaci se jí nechtělo, přesto šla. „Překvapilo mne, že byl zákrok rychlý a bezbolestný. Sestřička mi kapkami znecitlivěla oči, a pak jsem si na sále celou dobu povídala při operaci s lékařkou,“ řekla s úsměvem. Nyní vidí opět dobře.
„Bylo správné rozhodnutí, že nenechala šedý zákal uzrát. Operační zákrok je v takovém případě plně hrazen ze zdravotního pojištění,“ upřesnila primářka Oční kliniky NeoVize Brno Šárka Skorkovská.
Většina pacientů se ale podle Skorkovské tak nechová. „Operace přezrálých katarakt se nám u šedých zákalů zvýšila z 8 na 33 %. Oční čočka je tvrdá a odstranění náročnější,“ vysvětlila lékařka.
Přezrálá katarakta je pokročilou fází šedého očního zákalu. Ve vrcholné fázi pacient na oko prakticky už nevidí, rozeznává jen světlo a tmu. Oftalmologové varují, aby lidé na tuto fázi nečekali. Výsledky australské studie Blue Mountains Eye Study prokázaly, že operace šedého zákalu následně snižuje riziko časného úmrtí, a to až o 40 %, protože lidé mají mnohem větší vitalitu, lepší psychiku, lépe spí.
Tabulka
Počet operací šedého zákalu u oslovených zdravotních pojišťoven v ČR.
Pojišťovna rok 2021 rok 2025
MV ČR 9 181 13 988
OZP 6 000 15 804
ČPZP 5 600 7 300
„Devět z deseti těchto zákroků připadlo na pacienty starší 60 let, nejvíce je jich ve věkové skupině 70 až 79 let, “ řekl mluvčí OZP František Tlapák.
Šedému zákalu se nedá předejít, jde ho ale zpomalit. „Důležité je chránit zrak před UV zářením kvalitními slunečními brýlemi. Riziko šedého zákalu výrazně zvyšuje kouření, alkohol, přemíra soli a nezdravých tuků. Naopak jídelníček plný ovoce a zeleniny očím svědčí,“ dodali lékaři.
Nejlepší prevencí, jak šedému zákalu předejít, jsou pravidelné prohlídky u očního lékaře, a to zejména u lidí nad 60 let. „Od tohoto věku doporučujeme tyto prohlídky každým rokem. Pokud se zanedbají, roste nejen riziko vzniku šedého zákalu, ale i dalších závažných onemocnění, jako je zelený zákal nebo věkem podmíněná okulární degenerace,“ upozornila Lucie Krausová ze zdravotní pojišťovny MV ČR.