Malášek zúročil při tvorbě zpráv své předchozí zkušenosti z žurnalistiky. „Bob s vámi po dvě desetiletí spolupracoval a zprostředkovával vám informace o práci brněnské a později jihomoravské policie. Pro mnohé z Vás byl dobře známým hlasem i tváří Policie České republiky,“ uvedlo jihomoravské policejní ředitelství.
„Při své práci dokázal spojovat profesionalitu, zkušenost, trpělivost, nadhled a lidský přístup. Byl nejen respektovaným mluvčím, ale především kolegou a kamarádem, na kterého budeme s úctou vzpomínat. Čest jeho památce,“ podtrhli jeho kolegové z Oddělení tisku a prevence.
Smutná zpráva už rezonuje i na sociálních sítích. „Odpočívej v pokoji, kamaráde,“ napsal jeho kolega z tiskového odboru Petr Vala. Smuteční oznámení sdílela i Petra Hrůzová. „Chybíš nám tu,“ připsala.
Poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 22. srpna v 10 hodin v chrámu svatého Jiří v Čebíně.