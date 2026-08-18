„Kdyby hasiči přijeli o pět minut později, už bychom tady nebyli,“ svěřil se Zdeněk Baláš (76). On sám utrpěl popáleniny zad a hlavy, vrtulník ho dopravil do popáleninového centra v Brně, kde strávil několik dní v umělém spánku. Manželku Terezii (78) záchranáři dokonce oživovali.
Po boji s rakovinou přišel ničivý živel
Byt plameny zcela zničily, seniorům zůstaly jen oči pro pláč. „Požár bytu způsobil zkrat elektroinstalace. Přišli během chvíle o celý svůj domov a veškerý majetek,“ řekla jejich vnučka Žaneta s tím, že manželé už minulosti prošli jinou těžkou zkouškou. „Děda prodělal rakovinu a dodnes žije se stomickým sáčkem. Babička úspěšně překonala rakovinu prsu,“ vysvětlila vnučka.
Právě ona založila na platformě Donio.cz sbírku, která má oběma pomoci překonat další náročnou životní zkoušku. „Pojistka pokryje jen část vzniklé škody. Nemáme nic. Shořel nábytek i další vybavení, dokonce i veškeré fotografie. Ale domů bychom se rádi ještě vrátili,“ přemítá Zdeněk Baláš a věří, že by to mohli stihnout do Vánoc.
Ohnivé peklo
Požár v bytě manželů Balášových vypukl 30. června kolem 6.hodiny ranní. První jednotka hasičů dorazila na místo už za šest minut od nahlášení. „Aby se průzkumná skupina dostala k ohnisku v silně zakouřeném prostoru, museli hasiči do bytu vstoupit násilím. Uvnitř objevili dva seniory, které okamžitě vynesli z bytu. Z celého bytového domu bylo evakuováno celkem 12 lidí,“ popsal mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Předběžná škoda byla odhadnuta na 1,5 milionu korun.
Návrat domů
Dům, ve kterém hořelo, nepatří městu Břeclav. Záleží, jak se jeho majiteli podaří škody odstranit a prostory zrekonstruovat. Radnice zveřejnila výzvu ke sbírce a nabídla manželům dočasné bydlení v tzv. krizovém bytě určeném pro podobné události. Ti nakonec našli azyl u jednoho ze svých tří synů na Břeclavsku.
Cíl sbírky
Peníze ze sbírky pomohou uhradit: obnovu a opravy bytu po požáru, nové vybavení domácnosti – nábytek, spotřebiče a další nezbytné zařízení, nákup oblečení, obuvi a osobních věcí, které byly při požáru zničeny a další výdaje, které nebudou pokryty pojistným plněním.
Poděkování dárcům
„Přestože byli prarodiče pojištěni, výše pojistného plnění bohužel nestačí na pokrytí všech vzniklých škod. Každá koruna proto pomůže vrátit jim nejen střechu nad hlavou, ale i pocit bezpečí a důstojný domov. Z celého srdce děkujeme každému, kdo se rozhodne pomoci – finančním příspěvkem nebo sdílením této sbírky. Vaše podpora pro naši babičku a dědu znamená víc, než lze slovy vyjádřit,“ uvedla vnučka Žaneta Koller.
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