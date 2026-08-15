„Zbývající louže se zmenšují velkou rychlostí a ubývá jich. A třeba úsek přímo v krasu od mostu do Holštejna po propadání v Nové Rasovně je suchý úplně. A to včetně míst, kde bývaly hluboké louže, o nichž jsme si mysleli, že nevyschnou. Ale letos vyschly,“ upozornili ochránci.

Třem obcím na Brněnsku voda už teče: Cisterny dolévají vyprahlý vodojem

Starostka Rudky Marie Jirglová Blesku ukázala, že voda opět proudí z místních kohoutků. Do vyprahlého vodojemu ji dolévají cisterny.

V loužích našli potěr střevlí potočních a mřenek mramorových a nějaké drobné rybky. „Je zřejmé, že v následujících dnech většina z nich zahyne, když tyto tůně vyschnou. Ještě horší je to pro raky říční,“ vyslali další alarm na svém webu.

„V dobrých dobách jich tam žily tisíce a Bílá voda je považována za významnou lokalitu jejich výskytu. Jenže, nyní jsme nacházeli prakticky jen jejich mrtvoly, živých se nám podařilo najít jen kolem dvaceti,“ zdůraznili ochránci.

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Ilustrační foto.

Hlavním problémem je letošní sucho. „Srážkový deficit se táhne už od zimy a od června je situace doslova strašná. Neprší, nepřichází bouřky a to ve spojení s vysokými teplotami vysychání urychluje. Potřebujeme pořádné deště, protože jinak se situace nezlepší,“ dodali zdrcení ochranáři.

VIDEO: Jak se bránit před extrémními vedry?

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Jak se bránit před extrémními vedry?
Zdroj: Videohub

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Bílá voda v Moravském krasu až na několik louží doslova vyschla.
Bílá voda v Moravském krasu až na několik louží doslova vyschla.
Autor: CHKO Moravský kras