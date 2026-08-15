„Zbývající louže se zmenšují velkou rychlostí a ubývá jich. A třeba úsek přímo v krasu od mostu do Holštejna po propadání v Nové Rasovně je suchý úplně. A to včetně míst, kde bývaly hluboké louže, o nichž jsme si mysleli, že nevyschnou. Ale letos vyschly,“ upozornili ochránci.
V loužích našli potěr střevlí potočních a mřenek mramorových a nějaké drobné rybky. „Je zřejmé, že v následujících dnech většina z nich zahyne, když tyto tůně vyschnou. Ještě horší je to pro raky říční,“ vyslali další alarm na svém webu.
„V dobrých dobách jich tam žily tisíce a Bílá voda je považována za významnou lokalitu jejich výskytu. Jenže, nyní jsme nacházeli prakticky jen jejich mrtvoly, živých se nám podařilo najít jen kolem dvaceti,“ zdůraznili ochránci.
Hlavním problémem je letošní sucho. „Srážkový deficit se táhne už od zimy a od června je situace doslova strašná. Neprší, nepřichází bouřky a to ve spojení s vysokými teplotami vysychání urychluje. Potřebujeme pořádné deště, protože jinak se situace nezlepší,“ dodali zdrcení ochranáři.
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