„Nacházení „pokladů“ v útrobách nábytku je pro nás čalouníky běžná věc. Nejčastěji jde o mince, korálky či sponky. Jedné ženě tam zapadl snubní prsten a nešel vylovit. Jednou jsem tam našla i útržek naštvaného dopisu z roku 1914,“ řekla Procházková.
Dech historie
Při renovaci křesla z roku 1977, ale málem oněměla. „Jsou nálezy, u kterých vám naskočí husí kůže a tepovka vyšplhá až někam ke stovce, protože na vás jejich prostřednictvím dýchne skutečná historie. Přesně to se mi stalo při rozebírání tohoto křesla, když jsem v něm našla pečlivě uschovanou Chartu 77,“ popsala svůj nález.
Přesněji byl to legendární článek 7. Za jeho držení či podepsání byli lidé posíláni do vězení. „Jsem přesvědčena, že tam byl vložen úmyslně. Je ale možné i to, že zapadl hlouběji, než majitel čekal a už se mu to nepodařilo vylovit,“ je přesvědčena.
Poklad odkryla renovace
Majitelé křesla ještě v roce 1977 emigrovali z Československa a nikdo o úkrytu dokumentu nevěděl. „Příbuzní ho sice hledali, ale křeslo zřejmě nikoho nenapadlo,“ vysvětlila čalounice.
Vše „prasklo“ až nyní, kdy již původní majitelé nejsou mezi živými a křeslo po nich nechali zrenovovat jejich příbuzní na jejich památku. Procházkové renovace zabrala 50 hodin. Na videu je vidět, kolik práce na něm musela odvést. „Nebylo to až tak dlouho, u podobně starých křesel běžně strávím 80 až 100 hodin,“ dodala.