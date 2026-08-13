„Nacházení „pokladů“ v útrobách nábytku je pro nás čalouníky běžná věc. Nejčastěji jde o mince, korálky či sponky. Jedné ženě tam zapadl snubní prsten a nešel vylovit. Jednou jsem tam našla i útržek naštvaného dopisu z roku 1914,“ řekla Procházková.

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Dech historie

Při renovaci křesla z roku 1977, ale málem oněměla. „Jsou nálezy, u kterých vám naskočí husí kůže a tepovka vyšplhá až někam ke stovce, protože na vás jejich prostřednictvím dýchne skutečná historie. Přesně to se mi stalo při rozebírání tohoto křesla, když jsem v něm našla pečlivě uschovanou Chartu 77,“ popsala svůj nález.

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Restaurátorka Vendula Procházková z Brna objevila při renovaci křesla listinu Charty 77. (srpen 2026)
Zdroj: Pohovenda


Přesněji byl to legendární článek 7. Za jeho držení či podepsání byli lidé posíláni do vězení. „Jsem přesvědčena, že tam byl vložen úmyslně. Je ale možné i to, že zapadl hlouběji, než majitel čekal a už se mu to nepodařilo vylovit,“ je přesvědčena.

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Poklad odkryla renovace

Majitelé křesla ještě v roce 1977 emigrovali z Československa a nikdo o úkrytu dokumentu nevěděl. „Příbuzní ho sice hledali, ale křeslo zřejmě nikoho nenapadlo,“ vysvětlila čalounice.

Vše „prasklo“ až nyní, kdy již původní majitelé nejsou mezi živými a křeslo po nich nechali zrenovovat jejich příbuzní na jejich památku. Procházkové renovace zabrala 50 hodin. Na videu je vidět, kolik práce na něm musela odvést. „Nebylo to až tak dlouho, u podobně starých křesel běžně strávím 80 až 100 hodin,“ dodala.

Fotogalerie
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Restaurátorka Vendula Procházková při rozebírání křesla.
Restaurátorka Vendula Procházková při rozebírání křesla.
Autor: Pohovenda