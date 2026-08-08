Hra světel na fasádě slavné vily: Tugendhat slaví 25 let na seznamu UNESCO

Zahradu slavné vily zaplnily v pátek v noci při úvodní show stovky nedočkavců. Sedmiminutová projekce na fasádu vily připomněla majitele manžele Tugendhatovi i jejího tvůrce architekta Ludwiga Miese van der Roheho s jeho citáty Méně je více, Prostor je nutné ctít a Velké prostory osvobozují.
Vilu postavenou v letech 1929-30 zná dokonale její dlouholetá ředitelka Iveta Černá (62). „Byla to velká prestiž, ale i dlouhá a trnitá cesta. Pro její zapsání do seznamu UNESCO rozhodlo několik kritérií. Mimo jiné propojení interiéru a zahrady, ocelové konstrukce, na kterých je postavena a onyxové zdi a mahagonové stěny,“ prozradila.
Lednicko-valtický areál – sluncem zalité místo s tradicí, kde je láska k vínu poctivá a unikátní památky …
Ve stejném roce 2001 se na prestižní seznam dostalo mimo jiné historické centrum Vídně. Slavnostní show k výročí zápisu lze spatřit ještě v sobotu a v neděli od 21 hodin. Vstup do propojených zahrad vily Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy vily je zdarma.
Perla funkcionalismu
Architektonický návrh vily pro manžele Gretu a Fritze Tugendhatovi vytvořil koncem roku 1928 německý architekt Ludwig Mies van der Rohe. Celá stavba domu včetně vybavení a zahrady přišla na osm milionů československých korun. Manželé se do ní nastěhovali v prosinci 1930. Užili si ji jen do konce roku 1938, kdy uprchli před nacisty.
Střídání majitelů i konec Československa
Na podzim 1939 vilu zabavilo gestapo, o tři roky později byla zapsána jako majetek Velkoněmecké říše. Po osvobození ji využívala Rudá armáda pro ubytování svých vojáků včetně koní. V této době byla zničena převážná část zbylého vybavení a mobiliáře. Teprve v prosinci 1969 byl objekt zapsán do Státního seznamu kulturních památek.
Ve vile Tugendhat v červnu 1992 dohodli Vladimír Mečiar a Václav Klaus rozdělení Československa. V letech 2010 až 2012 podstoupila vila rekonstrukci za 174 milionů. Nyní je ve správě Muzea města Brna.
17 českých památek
V České republice je na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsáno celkem 17 kulturních a přírodních památek. Mezi nejznámější kromě vily Tugendhat patří historická centra měst jako Praha, Český Krumlov nebo Telč, Lednicko-valtický kulturní areál či zámek a zahradní komplex v Kroměříži. Na zápis už delší dobu čeká hrad Karlštejn.