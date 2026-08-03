„Starosta města Hodonína pan Libor Střecha byl hospitalizován s poraněním hlavy a hrudníku poté, co doma nešťastně upadl ze schodů. V současné době je v péči lékařů,“ uvádí se na oficiálním facebookovém profilu města.
„Jménem vedení města i zaměstnanců Městského úřadu Hodonín přejeme panu starostovi mnoho sil, úspěšnou léčbu a především brzké uzdravení. Věříme, že se po zotavení opět vrátí ke svým pracovním povinnostem,“ dodávají kolegové.
Pod příspěvkem se hned vyrojila řada komentářů, které vyjadřují starostovi podporu a přání brzkého uzdravení.