Nejranější odrůdu Augustovskij pěstuje vinařství Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice výhradně na burčák, na sběr hroznů se ve vinařství chystají v úterý 4. srpna. „K dostání bude burčák u nás na Vinařské pohotovosti o druhém srpnovém víkendu,“ uvedl ředitel vinařství David Šťastný.
Ke sběru se ve stejné dny chystá i Miloslav Machuča, který pěstuje hrozny pouze na výrobu burčáku. „Začínat budu tradičně s odrůdou Irsai Oliver a s Muškátem moravským, z nich je burčák nejlepší,“ poznamenal Machuča, který své prodejní stánky otevře od pátku 7. srpna.
Z hroznů šesti odrůd, které dozrávají postupně, každoročně vyrobí kolem 15 tisíc litrů burčáku a pokryje celou sezonu od srpna až do konce vinobraní.
Málo srážek
Vysoké teploty, které trvaly zejména na přelomu června a července a mají se v tomto týdnu vrátit, dozrávání hroznů nijak neurychlují, naopak. „Když je teplota extrémně vysoká, réva se brání odparu vody a tempo růstu se zpomalí,“ podotkl Šťastný.
Větší problém než vysoké teploty ale představuje dlouhodobé sucho, které panuje na celém území jižní Moravy.
„Na vinohradech je to vidět, hrozny jsou menší a nenalévají se. Zatím ve výhledu žádný déšť není, ale pokud přijdou nějaké vydatné srážky na konci srpna, bude to také špatné, protože bobule by pak popraskaly,“ doplnil výkonný ředitel Svazu vinařů Martin Půček.
Co je burčák?
Jako burčák se smí na českém trhu označovat pouze nápoj z českých hroznů. Pokud se vyrábí ze zahraničních, musí nést označení částečně zkvašený hroznový mošt. Podle zákona se smí první burčák prodávat od 1. srpna, tak časný prodej ale nebývá obvyklý, v minulých letech byl první burčák z raných odrůd k dispozici obvykle mezi 5. srpnem a 20. srpnem.
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