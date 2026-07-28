Maminka tříměsíční holčičky zjistila, že její dítě upadlo do bezvědomí a přestalo dýchat. Začala volat o pomoc, což uslyšel souded Lukáš. Neváhal a hned se vydal na pomoc.
Díky kurzu hned věděl, co má dělat. Zahájil oživování pěti úvodními vdechy. Navíc měl oporu v operátorce záchranky, která radila, jak postupovat. „Pan Lukáš byl absolutně skvělý, snažil se zachovat klid a dělat vše, co bylo třeba,“ pochválila muže operátorka na lince 155 Kateřina Motyčková.
Po Lukášovi zasáhli zdravotníci
Po chvíli začalo děvčátko slabě dýchat. To už dorazil lékařský tým a po odsátí dýchacích cest se podařilo stav miminka stabilizovat. Přesto ještě nebylo vyhráno. „Bylo nutné je zaintubovat a napojit na řízenou ventilaci. Na pomoc následně přiletěl i vrtulník. Letecká posádka si holčičku převzala, malou pacientku pak předala k další péči do Dětské nemocnice v Brně,“ popsala dramatický průběh mluvčí záchranky Michaela Bothová.
S odstupem několika týdnů už záchranáři i pohotový soused vědí, že holčička je bez následků. Všichni udělali pro její záchranu maximum a dostalo se jim za to velkých díků od rodičů dívenky.
Velký palec od záchranářů však patří především Lukášovi. „Byla to vlastně velká náhoda, že jsem zrovna chvilku před touto událostí absolvoval kurz, kde nás učili i resuscitaci dítěte. Za pár týdnů máme termín, sám budu otcem. Chtěl jsem být připravený,“ shrnul Lukáš Šmerda.
Jak oživovat malé dítě?
*Všímáme si barvy kůže – namodralá, bledá nebo našedlá. Důležité jsou změny chování (neprobudnost, přítomnost křečí, náhlá neschopnost pohybu). Obtíže s dýcháním – dítě není schopno se zhluboka nadechnout, dýchá usilovně, velmi rychle nebo pomalu.
*Ověříte vlastní bezpečí a zkontrolujete, zda dítě reaguje na oslovení a jemné zatřesení. Nereaguje-li, ihned zavoláte 155 a postupujete podle pokynů operátora/ky.
*Společně zkontrolujete průchodnost dýchacích cest a ověříte, zda dítě dýchá. Pokud dítě nedýchá normálně, zahájíte resuscitaci 5 umělými vdechy, po kterých následuje stlačování hrudníku.
*Umělé dýchání se provádí z úst do úst nebo z úst do nosu a úst u malých dětí.Cílem je, aby se zvedl hrudník dítěte.
*Stlačování pak provádíme s dítětem na pevné podložce tak, že stlačujeme hrudník v dolní polovině hrudní kosti do hloubky 1/3 průměru hrudníku.
*U nejmenších dětí obejmeme hrudník a stlačujeme dvěma palci, u dětí nad jeden rok použijeme 1 ruku, u starších pak obě ruce.
*Stlačujeme hrudník frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu. Střídáme masáž s umělými vdechy, vše pod dohledem operátora/ky.
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