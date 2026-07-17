Topení se nacházelo v oranžérii. „Byla vytápěna soustavou kanálků vedených pod podlahou, a to už v poslední čtvrtině 19. století,“ řekl archeolog Josef Jan Kovář z Archaia Brno.
Teplý vzduch byl rozváděn kameninovým a litinovým potrubím. Archeologové navíc našli i torza obou topenišť. Oranžérii nechala vybudovat v letech 1875 až 1876 kněžna Eleni Ypsitanti.
Viděl ho i Churchill
„V této podobě ji viděl už i přítel posledního šlechtického majitele hradu, slavný britský politik Winston Churchill, který hrad Veveří opakovaně navštívil před 1. světovou válkou i francouzský prezident Patrice de MacMahon, který na Veveří pobýval v roce 1879,“ pokračoval Kovář.
Podlahové vytápení vynalezl už římský stavitel Sergius Orata v 1. století před naším letopočtem. „Na území České republiky použili tento systém Římané pod Pavlovskými vrchy ve 2. století našeho letopočtu,“ upřesnil Kovář.
Hrad Veveří je jedním z nejrozsáhlejších hradů České republiky. Nachází se 12 kilometrů od Brna v blízkosti Brněnské přehrady. Hrad byl podle pověsti založen roku 1059 moravským přemyslovským knížetem Konrádem I. Brněnským.
V době obléhání Brna Švédy v roce 1645 stejně jako město náporu odolat. Od roku 2023 je národní kulturní památkou a je přístupný veřejnosti. Pravidelně se zde konají slavnosti uzeného.